Piden a AMLO comprobar que el pueblo es feliz, feliz

Ciudad de México.- El presidente López Obrador aseguró que responderá a la solicitud de un ciudadano en la que le piden demostrar que el pueblo está 'feliz, feliz,feliz', como lo ha manifestado en diversas ocasiones.

"Estoy buscando la manera de contestar a esta solicitud que me hacen que presentaron al INAI, donde me pide una persona que presente las pruebas de que el pueblo está feliz, feliz, feliz", comentó en conferencia mañanera.

"Me llamó mucho la atención, el documento que presente debe incluir: metodología, levantamiento estadístico, distribución de la muestra y presupuesto para realizarlo, con fundamento en el Artículo 6 de la Constitución. Vamos a contestar, nada más quería yo darlo a conocer, sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz".

López Obrador aseguró que su argumento sobre la felicidad de los mexicanos se basa en una encuesta del Inegi.

"Me voy a apoyar en una encuesta que hizo el Inegi recientemente, en donde la gente manifestó que está feliz, que está contenta, esa es mi fuente, lo voy a hacer por escrito, formalmente", puntualizó.