Piden a AMLO revisar recursos para migrantes

Ciudad de México— La bancada del PAN en la Cámara de Diputados exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador reunirse con legisladores para realizar ajustes al gasto de 2019 que permitan cumplir los nuevos compromisos adquiridos con los migrantes y transparentar el acuerdo con Estados Unidos.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los panistas, consideró que el acuerdo con Estados Unidos debe evaluarse ya que se pretende ofrecer a los migrantes oportunidades laborales, acceso a la salud y educación a los centroamericanos, cuando esos servicios no han sido garantizados para los propios mexicanos.

"Este Gobierno no está en posición de ofrecer lo que no ha podido garantizar a los ciudadanos en materia de seguridad, educación y salud", señaló.

"Por ello, convocamos al Ejecutivo federal a reunirse con la Cámara de Diputados para revisar el presupuesto de egresos de la Federación o de otra manera no cumplirá con lo ofrecido con los de aquí ni con los de allá".

El legislador planteó la necesidad de realizar una revisión del presupuesto aprobado para 2019 ya que el Instituto Nacional de Migración (INM) experimentó un recorte del 26 por ciento, es decir unos 468 millones de pesos menos que el año pasado.

"Ese organismo contará con mil 330 millones de pesos, sin embargo, es frecuente que se gaste mucho más de lo que se le asigna, por lo que es necesario revisarlo para que se cumpla con lo ofrecido por el Gobierno mexicano a su homólogo del Norte", aseveró.

Lo mismo ocurrió con la coordinación general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que en este 2019 contará con un presupuesto de sólo 21 millones de pesos, es decir, el más bajo que se le ha asignado desde el 2011.

"El recorte de gastos que se ha impulsado en la presente administración también impactó a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República", denunció.

"El presupuesto que se asigna para este año es de 791 millones de pesos, una disminución real del 24 por ciento respecto al presupuesto de 2018".

Por otro lado, el PAN demandó al Gobierno federal transparentar los detalles del acuerdo que alcanzó con Estados Unidos para frenar la aplicación de aranceles a partir de este lunes.

"Los mexicanos tenemos derecho a conocer los detalles del acuerdo anunciado entre ambos países y confiamos en que sus términos sean justos, equitativos y de beneficio para la solución de fondo los problemas que nos son comunes", aseguró Romero Hicks.

"Está claro que entre los acuerdos no se logró resolver en definitiva el tema arancelario y tampoco se avanzó en el tema migratorio con México".

Según los diputados panistas, no existe ningún compromiso explícito que garantice que el Gobierno norteamericano participará activamente con recursos económicos para apoyar el éxito de la estrategia.

"Esto es darle la espalda a las naciones centroamericanas y en cambio se traduce en una concesión del gobierno de México a su homólogo del Norte porque vulnera los intereses nacionales que se encuentran al otro lado de la frontera sur de nuestro País", manifestó.

La diputada Sarahí Núñez Cerón, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, consideró que el acuerdo alcanzado constituye una contradicción para un Gobierno que se dice de izquierda, ya que militarizan la frontera sur y es incongruente con el Pacto Mundial sobre Migración que México firmó el 13 de julio de 2018.

"Una condición básica de los acuerdos debe incluir de manera explícita el tema de las armas y los explosivos, hasta obligar a que se cierre la frontera a estos productos provenientes de Estados Unidos a México y a América Latina. De ahí la importancia de que conozcamos más de lo que se firmó", aseveró.

La legisladora propuso generar un nuevo instrumento de cooperación internacional entre México, Estados Unidos y las naciones del triángulo norte de Centroamérica para fortalecer la cooperación y la instalación de fronteras inteligentes.

"La implementación de alta tecnología y no los muros en países con conflictos similares han dado buen resultado", agregó.