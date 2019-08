Piden a Corte dar amparo sobre cannabis

Pacientes, activistas y organizaciones de la sociedad civil pidieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallar a favor de ordenar a la Secretaría de Salud (Ssa) emitir en 90 días el reglamento para cannabis medicinal, proyecto que será discutido mañana.



"Hacemos un llamado a los ministros que van a votar este proyecto, a que es su oportunidad de abonar un poco más al derecho a la salud y que, primeramente, tenga efectos para que puedan tener tratamientos las personas", manifestó Julio Salazar, de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).



Aunque consideró que esta resolución implicaría un gran cambio por los efectos que podría tener la sentencia, afirmó que es necesario velar por los pacientes.



"Es la oportunidad de los ministros de hacer algo positivo por la salud y seguir siendo garantes del derecho a la salud".



Esta discusión se da luego de que la señora Margarita Garfias interpusiera un amparo para que su hijo Carlos, de 15 años y quien padece epilepsia refractaria, tenga acceso a un medicamento con THC sin tener que importarlo y pagar los altos costos de este trámite.



Luisa Conesa, abogada que llevó el caso de Carlos, aseguró que de aprobarse este amparo se sentaría un precedente en el sistema jurídico mexicano.



"El desacato de las autoridades tiene consecuencias y el caso ayudará a visibilizar a todas aquellas víctimas que también luchan por tener una alternativa para tratar padecimientos graves y mejorar su calidad de vida. La lucha de Carlos es la lucha de muchos", afirmó en conferencia de prensa.



Además de este amparo, MUCD interpuso otro con el argumento de la necesidad de proteger a los pacientes y sus familiares de los riesgos de recurrir al mercado negro de cannabis, el cual ya fue atraído por la Primera Sala de la Corte.



Aunque aún no tiene fecha de discusión, este segundo amparo cuenta con el precedente de haber logrado que un juzgado de distrito reconociera la omisión reglamentaria del Ejecutivo federal y le diera un plazo de cinco días para corregirla.



Víctor Gutiérrez, integrante de MUCD, dijo que se acomodaron los tiempos para que, una vez que se envíe la orden de reglamentar el uso medicinal del cannabis, también se contemple qué debe contener el reglamento.



"Recordemos que existieron lineamientos el año pasado que otorgaban acceso a bebidas alcohólicas, maquillaje, cosas que los pacientes no necesitan para mejorar su calidad de vida.



"Entonces, el mensaje es claro, el día de hoy existe una alianza entre pacientes, sociedad civil y profesionales de la salud que es más fuerte que nunca y que no dejará de luchar hasta que se consiga el acceso efectivo al uso medicinal del cannabis", sostuvo.