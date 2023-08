Piden a EU capturar a ex mando de SEIDO

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a Estados Unidos una orden de detención provisional con fines de extradición de Abraham Eslava Arvizu, ex mando de la SEIDO, por el caso de las presuntas torturas a un supuesto miembro de Guerreros Unidos implicado en el Caso Ayotzinapa.

De acuerdo con fuentes federales, los estadounidenses no han llevado la solicitud de la FGR ante una Corte Federal y, por el contrario, pidieron a las autoridades mexicanas proporcionarles distintas informaciones para evaluar el caso de quien fuera el jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Robo y Asalto de Vehículo de la SEIDO.

La Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR envió al Departamento de Justicia un video, su transcripción, las declaraciones de los testigos de cargo y distintos documentos para solventar dichos requerimientos.

En la última década, Estados Unidos ha sido reacio a facilitar las extradiciones de personajes buscados por la justicia mexicana en asuntos de alto perfil.

Una de las excepciones fue la del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, extraditado en julio de 2020, aunque en este caso los estadounidenses tardaron más de tres años en darle trámite a la solicitud de entrega y sólo autorizaron juzgarlo por una sola de las 21 órdenes de captura que tenía en México.

A otros como Martín Díaz Álvarez, ex socio de Oceanografía; Gastón Azcárraga, ex presidente de Mexicana de Aviación, y Rafael Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, nunca les iniciaron siquiera un juicio de extradición. Sólo Olvera fue repatriado, pero no por un proceso de extradición, sino de deportación.

Funcionarios consultados mencionaron que Eslava abandonó el país desde 2019 y que de entonces a la fecha sólo registra un ingreso a territorio nacional. El ex funcionario vino a México para asistir a un funeral y regresó de inmediato a EU.

Ese viaje ocurrió antes de que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur ordenara su aprehensión por los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos.

La UEILCA atribuye a Eslava estos ilícitos por su presunta participación en el interrogatorio de Felipe Rodríguez Salgado, alias "El Cepillo", supuesto traficante del grupo Guerreros Unidos y señalado como implicado en la desaparición de los estudiantes.