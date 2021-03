Piden a Gobernadores salientes no repartir notarías

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los Gobernadores salientes a no repartir notarías entre sus cercanos, porque esa práctica ya no es bien vista.

Cuestionado en su conferencia mañanera sobre la entrega de notarías por parte de Mandatarios estatales y en particular de un caso en el Estado de México, el Mandatario consideró que se ha avanzado en este tema pues no se tienen denuncias de este tipo de entregas

"No hay información sobre eso, a lo mejor yo no tengo todos los elementos pero no he escuchado que se estén entregando como era antes notarías a funcionarios públicos de los gobiernos", sostuvo.

López Obrador recordó que la antigua práctica era que cuando los gobernantes concluían su mandato entregaban notarías a quienes les colaboraron como secretarios, subsecretarios, directores de jurídico o procuradores, pero eso ahora ya no se ve bien.

"Ofrezco disculpas a los que recibieron sus notarías de esa manera, eran otros tiempos, ya eso no se ve bien, no estoy condenando a nadie, solo explico lo que sucedía", manifestó.

"Entonces, también es oportuno que tengan los Gobernadores en cuenta que ya no se ve con buenos ojos que hagan estas concesiones, porque entregarles una notaría era garantizarles una pensión y con un ingreso considerable".

El Presidente reconoció la labor de los colegios de notarios que han ayudado para regular esta situación, y en la entrega de notarías se apliquen exámenes y se considere la honorabilidad y trayectoria de los abogados.

También agradecó a los notarios por su apoyo en las campañas para escriturar propiedades de trabajadores y gente humilde que no tiene para pagar sus trámites.