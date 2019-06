Piden a Medina Mora aclarar movimientos

Ciudad de México.- Legisladores de Morena demandaron que el ministro Eduardo Medina Mora aclare a detalle las transferencias bancarias que ha realizado a cuentas de Estados Unidos y Reino Unido.

Pablo Gómez y Dolores Padierna indicaron que las autoridades federales pueden investigar esos movimientos reportados a México por EU, pero es necesario que el Ministro sea el primero en precisar los movimientos millonarios detectados en sus cuentas.

Gómez Álvarez recordó que el Ministro es sujeto de juicio político y, si llega una denuncia, la Cámara deberá pronunciarse al respecto.

"Se trata de una persona muy relevante del Estado mexicano, se trata de un Ministro de la Corte, por lo que él mismo tiene que hacer las aclaraciones.

"No hay que anticipar hipótesis, pero sí debe quedar claro que no hay nada irregular o indebido. Si hay una queja o denuncia, la Cámara de Diputados tendrá que intervenir y pronunciarse sobre un juicio político", señaló el vicecoordinador parlamentario.

Agregó que la Auditoría Superior de la Federación solo podría intervenir para revisar cómo han sido las remuneraciones que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación haya entregado al Ministro.

"El Gobierno federal no tiene modo de hacer una investigación, eso lo hace la Fiscalía General, que deberá decir si tiene los elementos.

"La Unidad de Inteligencia Financiera no es Ministerio Público, puede verificar los movimientos, el registro de los mismos y determinar si se cumplió en materia fiscal, si se pagaran impuestos, no se puede ir más lejos", comentó el experredista.

Dolores Padierna señaló que la información sobre las cuentas del Ministro es un tema de relevancia e interés nacional, por lo que deja de ser un asunto privado para convertirse en un foro de deliberación de la esfera pública, ante lo que Medina Mora deberá rendir cuentas.

"El Ministro ha dado una escueta y débil aclaración, pero dada la gravedad de los datos ahí expuestos y dado que se hace referencia a documentos de los Gobiernos de Estados Unidos y la Gran Bretaña, como sociedad esperaríamos de parte del señor Ministro que rinda un informe pormenorizado sobre los ingresos millonarios que ha tenido en los años recientes y que no corresponden con su salario como Ministro ni con sus ingresos como inversionista y empresario.

"Hoy la sociedad mexicana exige y necesita que el principio de máxima publicidad se convierta en una norma y no en una excepción, necesitamos como sociedad conocer si algunas de esas transferencias pudieron estar relacionadas con las posiciones políticas y jurídicas que ha adoptado el señor Ministro en su función pública", advirtió la vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

Sostuvo que hay más dudas y ninguna respuesta ante un posible caso de redes de poder y corrupción en el Poder Judicial.

"Redes donde los favores y el sentido de los votos parece pagarse en libras esterlinas, con viajes a Europa o más modestamente con invitaciones a bodas y eventos familiares, donde puedan departir libremente quienes durante años han entretejido estas redes de corrupción y complicidad de las que ya estamos hartos como sociedad.

"Ojalá que por el bien de México y de todo el Poder Judicial en su conjunto se tenga la capacidad, la voluntad y la entereza para seguir jalando el hilo de esta nueva madeja, sin importar que en ello estén implicados jueces, magistrados o ministros".

El senador panista Damián Zepeda urgió a la Fiscalía General de la República a actuar en contra de Eduardo Medina Mora si es que tiene indicios de irregularidades en sus transferencias financieras.

"Como cualquier otro caso, que se investigue. Si el Presidente López Obrador confirma que le avisaron de un movimiento, es algo normal, entonces, si la Fiscalía General tiene indicios de que provengan de ilícitos, si es así, que procedan, pero si no, no abona en nada a la democracia el que el presidente esté abordando temas así de ligero en sus conferencias", dijo.

Por separado, el senador y dirigente nacional de MC, Clemente Castañeda, consideró que no le corresponde al Senado de la República abrir una indagatoria.

"Le corresponde en todo caso a los órganos de control del Poder Judicial, entre otros al propio Consejo de la Judicatura y a sus órganos internos.

"A partir de una revisión de los órganos de control del Poder Judicial es que debería, en todo caso, ver si hay elementos de presuntos delitos. Y eso obligaría a los órganos internos de control del Poder Judicial a darle vista a la Fiscalía".

En tanto, el coordinador de los diputados de MC, Tonatiuh Bravo, señaló que el caso de Medina Mora debe tomarse con precaución porque podría derivar en presiones al Poder Judicial.

"Sin las pruebas suficientes y sin denuncias, se da la impresión de una presión a la Suprema Corte a través de uno de sus integrantes.

"Debe haber una investigación de las autoridades para determinar si hay elementos para suponer manejos irregulares en las cuentas del Ministro, pero se debe garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y el Estado de Derecho", declaró.

Mencionó que por la manera en que se reveló la información podría considerarse que hubo una filtración, lo que pone en duda su propósito.

"Todo mexicano debe rendir cuentas y puede ser investigado si hay elementos que hablen de una acción indebida, pero no se debe usar la información para presiones a un poder público", expuso.