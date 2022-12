Piden a Senado abordar debilitamiento a INE en 'Plan B'

CDMX.- Diputados de Oposición solicitaron al Senado de la República modificar no sólo los temas que PVEM y PT lograron incluir el minuta de la reforma electoral sino también aquellas que fueron impulsadas como una prioridad para Morena, entre ellas el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El diputado panista Santiago Creel advirtió que la reforma en materia electoral es una "transa legislativa", porque en su aprobación se cometieron violaciones procedimentales y porque la Constitución prohíbe volver a votar una reforma que ya fue rechazada.

En un video en redes, el también presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro reiteró que van a pedir su anulación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aseguró que con las modificaciones aprobadas con los votos de Morena y de sus aliados, se está preparando el camino para una elección a modo en 2024 y para que las llamadas corcholatas puedan seguir haciendo campaña, aunque eso esté prohibido.

"Esas modificaciones son una verdadera transa legislativa, son auténticamente piratas. Vamos a pedir su anulación a la Suprema Corte de Justicia, no solamente porque las aprobaron atropelladamente, sino porque la Constitución prohíbe volver a votar propuestas previamente rechazadas", sostuvo.

El diputado panista Humberto Aguilar, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, advirtió que entre las 70 correcciones anunciadas por Ricardo Monreal se plantea la eliminación de temas incluidos por el Partido Verde y el Partido del Trabajo, como la posibilidad de que los partidos puedan transferirse votos y mantener su registro si obtienen el 3 por ciento de la votación en al menos 17 entidades.

No obstante, aseguró, que de acuerdo con el proyecto que ha comenzado a circular entre legisladores, se mantienen las prioridades de Morena, como el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de sus pares locales y la laxitud para que funcionarios federales puedan seguir haciendo campaña.

El panista advirtió que temas como la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del INE es violatoria del Artículo 41 de la Constitución y Morena pretende desaparecerla a través de un transitorio a ley secundaria.

Aguilar llamó a las y los senadores a revisar no solamente los temas que incluyeron en la minuta los aliados de Morena, sino aquellos que son prioridad para dicho partido.

Para la priista Cynthia López Castro, las modificaciones anunciadas por Monreal son una muestra de que Morena no sólo hizo una reforma electoral "al aventón" y a ciegas, sino que le dio a sus aliados "gato por liebre".

"Los engañaron y con esto verán que les desmintieron, porque van a hacer esos cambios y lo que propuso Morena y que verdaderamente les interesa a ellos, como el debilitamiento del INE, no le moverán una coma. Es evidencia de que están engañando a sus propios aliados y bueno, pues nosotros se los dijimos", afirmó.

El diputado emecista Salvador Caro celebró que el Senado se dé tiempo para analizar la reforma, ya que los diputados no pudieron hacerlo. Sin embargo, consideró que no hay condiciones para que ésta sea avalada por el Congreso en el actual periodo ordinario de sesiones, que concluye el próximo 15 de diciembre.

"No hay condiciones, más que tiempo, no hay condiciones, después de lo que mande el Senado, tendríamos que reposar muy bien la minuta, para no cometer errores que vuelvan a acabar en la Corte, salvo que suceda lo que quiere el Presidente en su visión errática", dijo.

Caro afirmó que la inclusión de las modificaciones impulsadas por el PVEM y el PT en la reforma electoral es una muestra de que los aliados de Morena no estaban dispuestos a "suicidarse" con la propuesta del Presidente y de la mayoría, pero con la eliminación de algunas de ellas, es previsible que la minuta del Senado no pueda procesarse en San Lázaro.

"Al eliminarse, se suicida PT y el Partido Verde electoralmente, sin ese galimatías que ellos agregaron, ellos no son viables electoralmente, ellos desaparecerían en la próxima elección, por eso dudo que se vaya a poder procesar en la cámara de Diputados", consideró.

El emecista reiteró que la oposición tiene que seguir votando en contra cualquier iniciativa que vulnere el sistema democrático del País, aun cuando el Senado realice modificaciones a la minuta.