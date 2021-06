Piden a SH respetar la macroeconomía

Ciudad de México– El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al futuro titular de la Secretaría de Hacienda (SH), Rogelio Ramírez de la O, a mantener la política macroeconómica, evitar que se dispare la inflación, no contratar más deuda y apoyar el rescate de Pemex.

"Va a mantener la misma política macroeconómica, que no tengamos problemas de devaluación, control de la inflación, que no aumenten los precios de los alimentos, de los artículos de consumo popular y eso tiene que ver con la inflación, por eso no conviene la inflación alta, necesitamos tener control", señaló.

"Tenemos que cuidar que también no se endeude el país, son las recomendaciones que no gastemos más de lo que ingresa, de lo que tenemos de recaudación para mantener el equilibrio. No vamos a solicitar deuda adicional, vamos a seguir con la misma política, porque eso nos afecta a mediano y largo plazo, incrementar el costo del servicio de la deuda, entonces todas esas son las recomendaciones, desde luego, más eficiencia, cero corrupción y austeridad republicana".

López Obrador advirtió que su futuro colaborador, que deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados, también estará obligado a garantizar que la banca de desarrollo sea utilizada para financiar proyectos estratégicos y no para negocios particulares.

"Porque la banca de desarrollo estaba como tomada por los grupos de intereses creados. Si alguien utilizaba sus influencias, obtenía por ejemplo un permiso para producir energía eléctrica y no traían inversión, tenían el permiso, iban con esa concesión a Nacional Financiera y les daban el crédito, entonces, no llegaba inversión extranjera y no había beneficios para el País", criticó.

"Ahora, la banca de desarrollo tiene que estar apoyando todos los proyectos que sean estratégicos, tanto del sector público como del sector privado, lo que nos importa a México. Todo eso es lo que Rogelio está atendiendo, está apenas llegando pero va a darle continuidad a lo que inició Arturo Herrera".

Salvar a Pemex

A pregunta expresa, el Mandatario advirtió que dará continuidad a la política de respaldar a Pemex, como desde que inició la Administración.

"¿Qué le encargó con respecto a Pemex?", se le preguntó.

"Lo mismo, vamos a irla respaldando, porque son dos tratamientos distintos. La deuda de Pemex cuesta más el servicio, que la deuda de Hacienda, lo que se llama deuda soberana, por la calificación. Acaban de dar a conocer las calificadoras que México tiene la confianza de inversionistas del mundo, no nos quitaron calificación, está bien calificado México", respondió.

Tras reiterar que no habrá reforma tributaria, López Obrador presumió que la recaudación va según lo programado e incluso con un crecimiento del 4.3 por ciento en términos reales.

Adelantó que si se presentarán ajustes, pero en materia de egresos, ya que aún no se ha podido combatir el rezago de gobiernos anteriores.

"(Ajustes) sí, en el gasto, básicamente. Estamos enderezando entuertos, porque nos dejaron un tiradero, bueno, ya para que nos quejamos, lo que tenemos que hacer es ir resolviendo problemas", expresó.