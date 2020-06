Piden a Ssa insumos de protección para estados

Reforma

Ciudad de México— Trabajadores de la salud de ocho estados del país acudieron a la Secretaría de Salud (Ssa) para sostener un diálogo con autoridades de la dependencia, a quienes piden dotarlos de insumos de protección suficientes para atender a pacientes con Covid-19.

También demandan otorgar bases a todos los profesionales de la salud que fueron contratados de manera temporal para atender la epidemia del nuevo coronavirus.

Así como aplicar pruebas diagnósticas a los trabajadores de la salud que laboran en áreas Covid y presentan síntomas respiratorios.

A la dependencia acudieron trabajadores de hospitales de la Secretaría de Salud de Guerrero, Jalisco, Chiapas, la Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Guanajuato y Michoacán.

Pedro Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Ssa, recibió a las personas para sostener una mesa de diálogo con ellas.

El personal médico acusa que en estas entidades carecen de insumos básicos de salud y equipos de protección personal.

"Los trabajadores se han tenido que dotar de lo necesario y les hacen firmar un documento para decir que los están dotando de material, pero no dotan de material suficiente y el poco que dan es de mala calidad. En mi hospital te dan un cubrebocas para 12 horas", aseguró un médico del Hospital de Las Culturas, ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

María Orozco, trabajadora administrativa, afirmó que el Hospital Covid de Tuxtla Gutiérrez está saturado y derivan a los pacientes contagiados a centros de salud que no están preparados para atender coronavirus.

"No hay insumos, no hay equipo de protección para el personal médico, ya no están aplicando pruebas diagnósticas ni a la población ni al personal de salud", sostuvo.