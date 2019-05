Piden acelerar búsqueda de desaparecidos

Ciudad de México.- En la víspera del Día de las Madres, Lucía Vaca, madre de un ingeniero en sistemas que desapareció en Nuevo León hace 8 años, se presentó hoy en Palacio Nacional para exigir respuesta del Gobierno federal en la búsqueda de su hijo.

Vestida de blanco, con claveles en la mano, la mujer demandó que se aceleren los trabajos de búsqueda y aseguró que las madres no tendrán nada que festejar este viernes 10 de mayo.

"No podemos morirnos sin saber qué pasó con nuestros hijos. Tenemos tiempo, discúlpeme, su tiempo no es nuestro tiempo", señaló.

Aunque reconoció que han sido atendidos por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, solicito una reunión con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

La mujer distribuyó una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que piden que el Estado mexicano reconozca la competencia del comité para las desapariciones forzadas de la ONU con la finalidad de recibir peticiones individuales.

"Es importante que el Estado mexicano pida perdón a las víctimas, pero esa es apenas una de las medidas que comprende la reparación integral del daño", refiere.

"Señor presidente, abra el debate para definir y diseñar las mejores instituciones, procedimientos, protocolos y políticas públicas para atender esta problemática. No escuche solo a un grupo o a sus seguidores. Escuche a las víctimas con sus distintos puntos de vista".

En el documento, solicitan que las instituciones de atención a víctimas Sean integradas por personas competentes y empáticas o, en su defecto, que sean capacitadas para ello.

"Que la CEAV transparente los montos, requisitos y procedimientos para otorgar los apoyos a las víctimas. Hoy se usan como moneda de cambio y se dan sobre todo a quienes pertenecen a un colectivo que insisten a gritos o con plantones, porque no hay otra forma", aseveró.

"Presidente, cumpla con su trabajo, el Estado mexicano debe garantizarnos verdad, justicia y reparación".

En el documento se detalla que este 10 de mayo se realizarán movilizaciones de protesta en las ciudades de México, Guadalajara, Veracruz, Cuernavaca, Ciudad Victoria, Los Mochis, Acapulco, Xalapa, Culiacán, Hermosillo, Ensenada, Puebla y Orizaba.