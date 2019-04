Piden acotar a líderes sindicales

Ciudad de México.- En vísperas de que el Senado vote reformas a la Ley Federal del Trabajo, las empresas pidieron a los legisladores que revisen dos artículos que dan amplios poderes a líderes sindicales cuando se trata de estallar o concluir una huelga.

La mayoría de los trabajadores y no el dirigente sindical debería tener el control de estas decisiones, expuso el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sobre los artículos 920 y 929 contemplados en el dictamen que ya se aprobó en Diputados el pasado miércoles.

"Que el emplazamiento (a huelga) en el Tribunal se mande con el acta en la que los trabajadores lo aprueben", señaló Lorenzo Roel, presidente de la Comisión del Trabajo en la Coparmex.

La misma aprobación pidió para la solicitud de revisión contractual y la integración de la comisión revisora que designen los trabajadores.

"Eso es lo que corresponde al artículo 920", precisó Roel.

Sobre el artículo 929, la Iniciativa Privada (IP) solicitó su modificación para que una vez estallada una huelga el líder no sea el único facultado para llegar a un acuerdo.

Si en algún momento la mayoría de los trabajadores decide no continuar la huelga y llegar a un acuerdo con el patrón, que se contemple en la ley esa posibilidad.

"Porque a veces los secretarios generales tienen intereses personales y políticos ajenos a los beneficios de los trabajadores", dijo Roel.

Consultado al respecto, el líder minero y senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, consideró que los empresarios hacen una mala interpretación de la reforma.

"Hay mucho desconocimiento y prejuicios, incluso cuando dicen que se van a crear muchos sindicatos en una sola empresa", afirmó.