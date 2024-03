Piden auditar despacho de Samuel García por triangulación

Especial / Agencia Reforma / Tatiana Clouthier, coordinadora de voceros de Sheinbaum, demandó a Congreso de NL auditar el despacho de Samuel García, y su padre, que habría sido beneficiado a través de la triangulación de más de 200 mdp

Ciudad de México.- Tatiana Clouthier, coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum, demandó al Congreso de Nuevo León auditar el despacho jurídico creado por el gobernador Samuel García, y su padre, que habría sido beneficiado a través de la triangulación de más de 200 millones de pesos.

"Lo primero que tendría que hacer la Auditoría, y aquí es el Congreso local, que es el que se encarga de todo el tema de la auditoría, es solicitarle que proceda", dijo.

En entrevista, demandó que por ningún motivo el Gobierno local vuelva a realizar compras a la empresa Suministros MYR, que entre octubre de 2021 y noviembre de 2023 facturó al Gobierno emecista 964.7 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación de Reforma, Suministros MYR facturó a su empresa "hermana", Proveedor de Productos Mexicanos Jace, 237.2 millones, de los cuales 202.9 millones finalmente fueron pagados al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, del que el gobernador forma parte.

"Segundo, es ordenar que por ningún motivo se le vuelva a comparar a esta gente y habría que ver al tesorero. ¿Qué onda con el tesorero? Porque, entonces, quiere decir que el tesorero es cómplice", señaló.

La exsecretaria de Economía criticó que el mandatario local intente minimizar los señalamientos en su contra, acusando una filtración de la Fiscalía local y señalando que esto se deben a la época electoral.

Clouthier advirtió que una supuesta filtración no lo exime de la violación a la ley y el hecho de que sean tiempos electorales nada tiene que ver con la presunta comisión de un delito.

"Me parece que es muy delicado y a nosotros nos preocupa de sobremanera, quienes vivimos en Nuevo León, que si esto no hubiese salido de la manera en la que está saliendo, porque los medios lo hacen público, él no considera que hay delito y que quiera culpar a la Fiscalía diciendo que es un asunto electoral.

"La ley de servidores públicos y de conflicto de interés y todo eso te dice claramente hasta qué grado no pueden tus familiares ser proveedores de las Administración Pública y aquí no estamos hablando de un nivel dos, tres, cuatro, estamos hablando de primera línea", subrayó.

Anunció que dialogará con las autoridades de Morena en Nuevo León para analizar qué es lo que procede en este caso.

No obstante, advirtió que esto debe encender los focos de alerta, porque si el gobernador no puede ver el conflicto de interés en este caso, tampoco lo hace en el de su esposa, Mariana Rodríguez, aspirante a la Alcaldía de Monterrey y a quien ha promocionado en eventos públicos.

"En un momento tan crucial donde su esposa está compitiendo para la Alcaldía de Monterrey y él no ve conflicto de interés y se pone la camiseta en un acto público. Imagínese qué no irá a hacer si los recursos ya van y vienen, ya vemos la voz de la esposa en un anuncio del Gobierno del Estado, siendo que ella ya está como precandidata, entonces vemos una cantidad de conflictos y que esto viene a prender las alertas para el órgano electoral", sostuvo.

Adelantó que le pedirá a la presidenta de Morena en la entidad que interponga una denuncia en contra de Mariana Rodríguez por prestar su voz para el spot mencionado y en contra del gobernador neoleonés por promocionarla en un acto público.