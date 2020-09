Piden colectivos feministas alerta de género nacional

Excélsior

Ciudad de México.- Colectivos feministas se manifestaron la tarde de este jueves en torno a la reunión semanal que tienen las activistas con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

"Cada ocho días nos estamos reuniendo con el gabinete de Olga Sánchez Cordero aquí en gobernación, porque es un acuerdo que ya tenemos, está recibiendo varias colectivas de familiares de todo el país, colectivas de familiares de desaparición forzada, de Feminicidio, de abuso sexual, de diferentes violencia hacia la mujer, pero no sólo de la mujer sino de defensores y defensoras de los Derechos Humanos tenemos también a varias comunidades indígenas que se están violando sus derechos humanos están despojando a las de sus tierras”, indicó Yesenia Zamudio, madre de Marichuy.

La activista quien encabeza el movimiento comentó los avances que se han dado con el tema de la Alerta de Genero Nacional.

"Si la hemos estado pidiendo, hemos realizado varias marchas por la alerta de género. En la Ciudad de México ya tenemos un par de años marchando porque el caso de ‘Mari’, mi hija, María de Jesús Reyes Zamudio no avanzaba de homicidio doloso porque no había alerta de género en la Ciudad de México porque no se investigó con perspectiva de género porque aparte no hay un protocolo de género”, agregó Yesenia Zamudio.

También agregó que a raíz de la toma de la sede nacional de la Comisión de Derechos Humanos uno de los temas Centrales del pliego fue que se emitiera la alerta de género nacional.

La reunión de esta tarde con la secretaria Olga Sánchez Cordero se centró principalmente en la petición concreta de apoyo a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

"Se han tocado varios temas, diferentes colectivas varias están pidiendo, por ejemplo, colectivas de búsqueda de sus hijas y sus hijos están pidiendo laboratorios están pidiendo material de búsqueda y drones, materiales que no tienen y quien está haciendo la investigación y en realidad está haciendo todo el trabajo son las madres que están buscando a sus hijos y a sus hijas y a las cuales pues yo apoyo”, agregó.

Por último anunció que el colectivo “Ni una Menos” participará en la marcha del próximo 26 de septiembre por el Caso Ayotzinapa.