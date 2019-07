Piden comparecencia responsable de Herrera

Ciudad de México.- La coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez, demandó que la comparecencia del próximo Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ante la Cámara de Diputados no sea un día de campo.

En entrevista, pidió a los legisladores hacer de la comparecencia del funcionario federal una reunión responsable, sobre todo después de que el Banco de México advirtió que la desaceleración registrada en el primer semestre del año fue mayor a la anticipada.

"Más allá de un día de campo debemos de tener una reunión con mucha responsabilidad desde quien ahora viene por parte del Gobierno federal y que, de ser ratificado, será el próximo responsable de un área fundamental para el País", indicó.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Herrera comparecerá el próximo martes ante la Comisión de Hacienda, y en sesión extraordinaria el jueves 18. El economista deberá ser ratificado por el Pleno de San Lázaro luego de la renuncia de Carlos Urzúa, quien dejó el cargo argumentando imposición de funcionarios públicos sin conocimiento de la hacienda pública, conflicto de intereses y decisiones de política pública sin sustento.

Juárez señaló que el nuevo titular de Hacienda debe presentar a los legisladores un diagnóstico realista de la situación del País y que dé respuestas a las observaciones realizadas por el Banco de México y otras instancias que han externado preocupación en esta materia.

La perredista subrayó que el próximo Secretario de Hacienda no puede ser un funcionario público que sólo atiende indicaciones.

"Para que pueda ser ratificado, mínimamente requerimos conocer cuál es el diagnóstico que se tiene desde la Secretaría de Hacienda; nosotros esperamos que sea compartido o que comparta todas estas preocupaciones que tenemos desde la Oposición. Esperamos tener un Secretario que esté más abierto, y esperamos también que exista desde su posición la libertad que debe tener un Secretario de Hacienda en los temas que le competen", señaló.

La diputada federal lamentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador minimice los diagnósticos que diversos organismos han realizado en torno a la economía mexicana, algunos de los cuales señalan que técnicamente México se encuentra en recesión.

Ante ello, pidió al jefe del Ejecutivo y a su Gabinete ser más abierto ante la realidad que las cifras indican.

"Me parece que el Presidente debe de estar más abierto y que su Gabinete también debe de dejar de solamente recibir indicaciones y también cumplir con su responsabilidad, porque el seguir aceptando que las cosas van bien, finalmente nos pueden llevar a etapas complicada para la economía mexicana, pero en cierto momento, van a empezar a afectar a la vida diaria de las y los mexicanos", advirtió.