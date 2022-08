Piden cuidar debido proceso en caso Murillo Karam

CDMX.- Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, demandó a las autoridades judiciales que en el caso del ex Procurador Jesús Murillo Karam, se respete el debido proceso.

En entrevista, Mier rechazó que la detención del ex Gobernador de Hidalgo sea una acto de persecución, como afirma la Oposición, pues con ella se da cumplimiento a los compromisos pendientes del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Está avanzando la investigación, esa es una tarea que estaba pendiente, era uno de los 100 compromisos que tiene el Gobierno de la República que en estricto respecto a la autonomía de la Fiscalía, sí impulsar a través de la Comisión de la Verdad la investigación y se profundice en ella", afirmó.

En julio pasado, el Presidente aseguró que había cumplido 98 de los 100 compromisos que hizo en 2018 al iniciar su Gobierno, y que sólo le faltaba descentralizar las secretarías federales y esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en 2014 en Iguala, Guerrero.

El viernes pasado, Murillo Karam fue detenido acusado de obstrucción de justicia, tortura y desaparición forzada durante la investigación del caso.

Ignacio Mier sostuvo que la apuesta es que la detención del ex titular de la otrora Procuraduría General de la República sea el hilo que descubra la madeja.

"Hoy ya está detenido, confiemos en las autoridades, confiemos en que va a haber un debido proceso y esperemos los resultados que emitan tanto la procuración y en su caso la administración de justicia", dijo.

El morenista rechazó que haya persecución política contra opositores, y como muestra puso el caso de la ex Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien salió del penal de Santa Martha Acatitla para continuar su proceso en prisión domiciliaria por cuestiones de salud.

"Para que vean que no hay persecución política en el Estado mexicano, que no hay ni señalamientos ni fobias que animen al Estado Mexicano, y cuando digo al Estado mexicano, me refiero no sólo al Gobierno de México, sino incluyo en ello al Poder Judicial y a la propia Fiscalía", aseguró.

El mismo día que fue detenido Murillo Karam, Robles salió de la cárcel luego de tres años de reclusión por su presunta participación en la llamada Estafa Maestra.