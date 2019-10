Piden custodiar Medalla hasta esclarecer desapariciones

Ciudad de México.- Tras recibir la Medalla Belisario Domínguez, las hijas de Rosario Ibarra de Piedra pidieron, a nombre de su madre, al Presidente Andrés Manuel López Obrador custodiar el galardón hasta que se esclarezca la desaparición de hijos y familiares.

"Señor Presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo, no permitas que la violencia y la perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas de la impunidad y la ignominia.

"No quiero que mi lucha quede inconclusa, es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas, junto con la verdad, sobre el paradero de nuestros queridos hijos y familiares y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo protector", dijo Claudia Piedra en su intervención.

El Mandatario atestiguó la entrega del galardón a la activista Rosario Ibarra de Piedra, escuchó el mensaje y tomó el galardón de manos de Rosario Piedra.

Rosario y Claudia Piedra acudieron a la ceremonia presidida por Mónica Fernández Balboa, presidenta del Senado, debido a que la activista no asistió a la vieja sede parlamentaria por su delicado estado de salud.

En su mensaje, la senadora Ifigenia Martínez rindió homenaje a la activista, la cual, dijo, es una mujer ejemplar que fue lastimada por la violencia.

Consideró que la desaparición de su hijo es una "deuda moral" del Estado y una tragedia irreparable.

La Medalla es el máximo galardón que concede el Senado de la República.

De 92 años, Ibarra de Piedra fue la primera candidata a la Presidencia de la República.

Entre otros, llegaron al salón parlamentario los secretarios de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana.

La anfitriona, la senadora Fernández Balboa se tomó una selfie al lado de la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, y del Ministro Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

También llegaron el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; el actor Jesús Ochoa, y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.