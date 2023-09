Piden datos padres de los 43 y Sedena echa bolita a 'El Gil'

Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, advirtió a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que, si quieren más información sobre las comunicaciones interceptadas la noche de Iguala, será necesario que se solicite a Gildardo López Astudillo, "El Gil", ex dirigente de la organización criminal "Guerreros Unidos".

De acuerdo con el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, el General les hizo llegar un informe, que fue leído por Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Ciudadana, durante una reunión privada en Palacio Nacional.

Según el testimonio, el General aseguró que el Ejército ya entregó toda la información que le fue solicitada sobre el caso y que, para obtener los datos que exigen los padres, será necesario contactar a "El Gil" -señalado como testigo protegido de la FGR-.

"En el informe del Secretario de la Defensa no hay nada. No da respuesta. Ni el Presidente ni él dan respuesta a la información que solicitaron los padres, que es muy puntual, que se refiere a documentos con número de folio y donde están ubicados", detalló Rosales.

"La Sedena lo único que refiere es que esa información la tiene el señor "Gil", Gildardo López Astudillo, y que el Gobierno busque por ese lado, es decir, que saque la información a Gildardo López Astudillo, sin dar respuesta a la solicitud que se le está planteando, de la hoja transcrita, hay documentos, hay elementos probatorios que tienen en sus archivos, de eso no da contestación".

La semana pasada, los padres pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que la Sedena entregue la foja de un reporte que se hizo llegar al Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI).

Se trataría de un monitoreo, minuto a minuto, sobre el ataque contra los estudiantes, entre las 21:00 horas y las 3:00 de la madrugada de la noche del 25 al 26 de septiembre de 2014.

Hasta ahora, según los familiares, la Sedena solo ha entregado una carátula, en la que se da cuenta de la existencia del monitoreo, pero no se conoce la supuesta conversación que mantuvo un mando policial de Iguala con los narcotraficantes que atacaron a los normalistas.

'Narrativa del Gobierno se acerca a la 'verdad histórica'

Además de reclamar la falta de cooperación del Ejército, los padres reprocharon que, ahora, el Gobierno federal pretenda construir una nueva versión sobre los hechos, pero más cercana a la llamada "verdad histórica" del ex Procurador Jesús Murillo Karam.

Según relataron, el informe presentado por Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, revictimiza a los jóvenes, acota la responsabilidad de los hechos al crimen organizado y no finca responsabilidades al Ejército.

"Encinas lee una narrativa que se acerca más a la 'verdad histórica' que a los nuevos hechos, refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército. Al único que se le finca responsabilidad es al Capitán Martínez Crespo", sentenció el abogado.

Tras considerar que la reunión de anoche, en la víspera del noveno aniversario de la noche de Iguala, fue una falta de respeto, los padres informaron que evaluarán si continúan o no el diálogo con el Gobierno federal.

De acuerdo con los asistentes al encuentro, el titular de la Sedena no acudió y la titular de la SSPC no respondió ninguna de sus preguntas.

"Una total falta de respeto mandar a la Secretaria de Seguridad como vocera de Sandoval y que no podamos hacerle ninguna pregunta o cuestionarla de lo que nosotros planteamos.

"Ella no sabe nada, no tiene absolutamente nada de información y que a su vez no ha participado ni en la Covaj (Comisión para la Verdad Ayotzinapa), entonces creo que es una falta de respeto hacia los padres", agrego Mario González, uno de los padres.