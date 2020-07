Piden definir querella por adeudo de Ancira

Reforma

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) definir si va presentar una querella contra Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), por el presunto ocultamiento al mercado bursátil de un adeudo de 166.9 millones de pesos.

Se trata de la supuesta deuda que la siderúrgica acumuló entre 2014 y 2018 con Grupo Pop Research, por servicios de consultoría para campañas de comunicación y encuestas que patrocinaba a varios políticos priistas.

La Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP) de la FGR dirigió un oficio al Procurador Fiscal, Carlos Romero Aranda, para reportarle la indagatoria contra Ancira y pedirle que emita un pronunciamiento que definirá esta investigación.

"Se inició la carpeta de investigación indicada al rubro, en contra de Alonso Ancira Elizondo () toda vez que teniendo la obligación de informar su situación real y actual en materia financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica, se ha abstenido de publicar en sus reportes anuales y de informar al público en general, la deuda pendiente con Grupo Pop Research S.A. de C.V., la cual asciende a la cantidad de 166 millones 908 mil 999 pesos", dice el documento.

"Motivo por el cual se solicita su valiosa colaboración para que designe personal facultado en términos del numeral 10, fracción XXVIII del Reglaento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se impongan de las actuaciones que se integran la precitada indagatoria y hecho lo anterior, determinen si formulan denuncia, querella o requisito de procedibilidad".

Laura Payne Reyes, fiscal orientador de la Unidad de Atención y Determinación de la DGCAP, envió desde el 24 de marzo una copia de la denuncia de Pop Research, que dio origen a a la carpeta de investigación FED/DGCAP/UNAI-COAH/000009/2020.

El documento fue remitido a Rosaura Martínez González, directora de Investigación de la PFP.

El pasado 27 de febrero Pop Research, especializada en análisis e investigación financiera, política y mercadotecnia, denunció ante la FGR a Ancira por delitos relacionados con un adeudo por servicios de encuestas particulares, estudios de opinión pública y monitoreo de medios.

La consultora asegura que Ancira le quedó a deber 166.9 millones de pesos por el monitoreo en medios de comunicación y redes sociales de personajes como Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía; el ex líder priista Manlio Fabio Beltrones y la Fundación Beatriz Beltrones.

También a Jorge Carlos Ramírez Marín, ex secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y ex diputado federal; David Penchyna, ex titular del Infonavit; así como a AHMSA, Grupo Acerero del Norte.

La denunciante asegura de este incumplimiento se derivan los delitos de fraude y ocultamiento y rendición de información financiera falsa al mercado bursátil, ya que AHMSA presumiblemente no reportó el adeudo como evento relevante en la Bolsa Mexicana de Valores.