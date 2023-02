Piden diputados que chavista y Marx Arriaga renuncien a SEP

Especial / Agencia Reforma / Diputados de Oposición pidieron renuncia del chavista Sady Loaiza y de Marx Arriaga, de la SEP, y que haya académicos sin sesgos ideológicos

Ciudad de México.— Diputados de Oposición demandaron la renuncia de Sady Arturo Loaiza Escalona y de Marx Arriaga, titulares de la Dirección de Contenidos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que sus cargos sean ocupados por académicos sin sesgos ideológicos.

La priista Melissa Vargas calificó como penoso que Loaiza Escalona, un extranjero con un perfil ideológico muy marcado hacia un Gobierno comunista, sea desde el año pasado el encargado del rediseño de los libros de texto de la llamada Nueva Escuela Mexicana.

"En el tema social, de manera específica, no queremos ideología en las aulas y menos cuando se trata de ideología política", afirmó.

REFORMA publicó que Loaiza Escalona, un ex funcionario chavista venezolano, está a cargo desde el año pasado del análisis y rediseño pedagógico de los materiales de la SEP.

La legisladora recordó que desde el inicio de esta Administración se han visto algunos intentos por transformar los libros de Historia y de Ciencias Sociales a fin de incluir el episodio más reciente de la llamada Cuarta Transformación.

Advirtió que esta situación es grave, porque la política tiene que hacerse en los partidos, no en las aulas.

Vargas exigió a la SEP la destitución inmediata de Loaiza Escalona y que su lugar sea ocupado por una persona con capacidad crítica, objetiva, imparcial y, sobre todo, con todas las credenciales académicas.

"Exigimos a la Secretaría de Educación que retire a esa persona de la elaboración de nuestros Planes de Estudio Mexicanos, no requerimos que una persona que no conoce el contexto mexicano, que no ha sido formado en las aulas mexicanas, venga a tratar de reeducar a nuestros niños con una visión completamente externa", expresó.

La priista pidió también revisar los perfiles de quienes conforman la Dirección de Materiales Educativos de la SEP a cargo de Marx Arriaga, porque en su opinión, han sido constantes los intentos por ideologizar los planes de estudio.

"Necesitamos revisar quiénes están integrando esta área. A partir del anuncio a través de la SEP de la creación de una Nueva Escuela Mexicana, donde decían que tenía que estar libre del neoliberalismo y con una visión más orientada hacia los que menos tienen, lo que hemos visto ha sido un manoseo constante de los Planes de Estudio", aseguró.

La perredista Olga Luz Espinosa, integrante de la Comisión de Educación, recordó que desde el inicio de la Legislatura, su grupo parlamentario ha demandado la comparecencia de Marx Arriaga, a fin de que explique quiénes están diseñando los libros de texto y los libros de capacitación y formación docente.

Indicó que si bien la petición no ha sido aprobada en la Comisión, no le extraña que entre el equipo de Marx Arriaga se encuentren personas que, como él, pretendan ideologizar la educación.

"La visión ideológica que se tiene de la educación en este País tiene como consecuencia que hayan trabajado en un régimen como el de Nicolás Maduro y que hayan apoyado el Chavismo y que ahora esté haciendo los libros de texto de la SEP. Insisto, si don Marx Arriaga tiene esa visión de crear contenidos doctrinarios e ideológicos, obviamente se tiene que rodear de esa gente", señaló.

Espinosa demandó la renuncia de Sady Arturo Loaiza Escalona y de su superior Marx Arriaga, a fin de que ambos puestos sean ocupados por funcionarios que cuenten con todas las credenciales para el cargo.

"Debería de renunciar no solamente el señor Sady sino también Marx Arriaga, porque está cargado a su movimiento político y si quiere hacer política, que vaya a Morena y que allá la haga", exigió.

En su turno, el panista Carlos Valenzuela consideró que es necesario indagar sobre la situación legal de residencia de Loaiza Escalona y sobre si está habilitado para realizar actividades laborales en México.

Demandó también revisar el tipo de contratación que tiene con la SEP y si no existieron otras personas postulantes al cargo que sean nacionales.

El legislador subrayó la importancia de que los funcionarios a cargo del diseño de los materiales educativos no tengan sesgos ideológicos.

"Es importante que quien esté en la función del diseño de los materiales educativos no tenga una tendencia ideológica, que su formación sea laica, científica. Sin sesgos ideológicos", reiteró.