Piden en Morena piso parejo por espectaculares de Sheinbaum

Ciudad de México.- El equipo que impulsa la aspiración presidencial del Canciller Marcelo Ebrard exigió a la dirigencia de Morena poner orden y establecer piso parejo rumbo a la contienda del 2024 tras la exhibición de espectaculares que promocionan a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Emmanuel Reyes, diputado federal de este partido y quien advirtió públicamente un posible desvío de recursos públicos para promocionar a Sheinbaum, ahora recriminó que el líder morenista, Mario Delgado, no haya convocado a los equipos de los aspirantes para establecer reglas.

Consideró que una cosa es realizar trabajo con las bases de Morena para posicionar a las llamadas corcholatas, y otra es realizar una campaña abierta a la ciudadanía para favorecer a Sheinbaum.

"Los principios del partido son: no mentir, no robar y no traicionar. Pareciera que es una simulación (la campaña) y no podemos tapar una ilegalidad, no podemos ser cómplices de situaciones ilegales, y ellos (los diputados federales que promueven a Sheinbaum) están actuando al margen de la ley", apuntó en entrevista.

"Se está violando la ley sobre actos anticipados de campaña. Por ello, es oportuno hacer un llamado a la dirigencia para que se realice la reunión y se establezcan reglas claras para los próximos meses, porque esto que hacen provocará recursos legales que ponen en riesgo la aspiración de los aspirantes".

Recordó a los servidores públicos que apoyan a la Jefa de Gobierno que como Oposición criticaron la campaña anticipada que realizó el Enrique Peña Nieto.

"Criticábamos el despliegue de espectaculares, de gastos excesivos, ahora estamos pidiendo lo mismo, tenemos que ser críticos, tenemos derecho a discernir y una obligación de señalar", añadió.

Por su parte, el coordinador de diputados federales, Ignacio Mier, pidió a los legisladores actuar con serenidad.

"Pongámonos todos una bolsa de hielo en la cabeza, que pensemos en la unidad de nuestro movimiento, que incluso hay cosas que en nada benefician a quien tiene la legítima aspiración de participar en algo que es sustantivo para nosotros que es la continuidad de la Cuarta Transformación. Nos une a todos la continuidad de un proyecto transformador", señaló.

El legislador les recordó que la promoción está establecida en la Constitución, por lo que deben analizar realizar sus expresiones de otra manera.

"Yo respeto a todos los que aspiran pero mi obligación como coordinador del grupo parlamentario es mantener la estabilidad y la unidad del grupo y la continuidad del proyecto transformador", añadió.