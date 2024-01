Piden en PAN a Cortés disculparse por pacto en Coahuila

CDMX.- Marko Cortés, líder nacional del PAN, debe reconocer que incurrió en un error y debe disculparse, planteó el senador panista Damián Zepeda.

Esto, tras cuestionar el pacto que el dirigente firmó con el Gobernador Manolo Jiménez para repartirse, además de alcaldías y secretarías, el Instituto de Transparencia, seis notarías y la ratificación de un Magistrado en Coahuila.

"Sin ánimo de dañar, el partido tiene que ser claro en su deslinde. Lo que corresponde ahorita es aceptar el error y disculparse y dejar claro que el PAN no representa eso y que eso no es lo que estamos impulsando", propuso.

En opinión del ex dirigente blanquiazul, el polémico pacto "es lamentable por indebido, por su contenido; lo increíble es que tenga la brújula tan extraviada y no se dé cuenta que está mal y lo publique, y muestra que, en vez de convencer a la ciudadanía en esta campaña, está en intereses particulares y eso es indebido".

"Entiendo los acuerdos electorales, entiendo el Gobierno de coalición y una parte de lo que está ahí es correcto: cuando tú vas en una alianza electoral haces acuerdos de plataforma y de inclusión, eso es lo normal en el mundo, de hecho es deseable en el Gobierno de coalición.

"Pero, lo que resulta indebido, es lo adicional, que son temas que nada tienen que ver con un Gobierno de coalición: seis notarías, eso es un interés particular, la ratificación de un Magistrado específico, que, por lo que se ve en un acuerdo, es un dirigente de partido, y entonces dices tú, 'carajo, si el PAN está luchando por la garantía de autonomía de la Corte, acabamos de poner el grito en el cielo por (la Magistrada) Lenia Batres, y tú estas a nivel local buscando que tu dirigente sea el magistrado, pues eso es indebido", agregó.

Para el senador sonorense, "si el PAN pierde su capacidad de autocrítica va a morir de inanición".

"Este tipo de cuestiones autopublicadas no ayudan en nada... no me imagino a un ciudadano diciendo 'esta bien que se estén repartiendo esto'".

"Marko debería aceptar que fue un error, claro, ahorita el Presidente (López Obrador) se está burlando con justa razón. El ánimo de eso pudo ser construir un gobierno de coalición, y eso está bien, pero lo de las notarías y el magistrado eso no es correcto en términos morales y de norma", incidió.