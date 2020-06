Piden enfermeros de Tamaulipas ayuda a AMLO

Cd. de México (24 junio 2020).- Personal que labora en el Hospital General de Nuevo Laredo, Tamaulipas, viajó ala Ciudad de México para pedir el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una carta que, a nombre de 30 personas, entregaron a personal de la oficina del Mandatario, dos enfermeros y dos químicos pidieron ser basificados en el sector salud, incluso si eso implica su cambio de residencia, ya que están contratados como eventuales, sin seguridad social ni prestaciones.

"Estamos aquí buscando el apoyo del Presidente, ya que estamos expuestos a riesgos de contagio y por ser personal eventual, contratados por el Estado, tenemos un sueldo de 2 mil 700 pesos quincenales, sin seguridad social ni prestaciones", explicó Alejandro Sánchez.

"Nosotros sabemos que AMLO está en la mejor disposición para apoyarnos porque ya ofreció el programa del Insabi, pero nuestro Gobernador (de Tamaulipas) no firmó, entonces con esa decisión que él tomó, nosotros nos vemos afectados".

En entrevista, el enfermero del Hospital General de Nuevo Laredo informó que para ellos es urgente contar con seguridad social, ya que están expuestos a contraer Covid-19 porque tienen contacto directo con pacientes.

Aseveró que en dicho hospital hay alrededor de 90 personas contratadas como eventuales, incluidos camilleros, químicos, médicos, enfermeros e incluso personal de cocina, de los cuales 30 se sumaron a la petición.

"(Pedimos) la base donde fuera, incluso si eso significa cambiar de residencia, lo podemos hacer, muchos compañeros dijeron que no tienen problema con el cambio de residencia, pero que sí nos ayuden con la basificación", agregó.

"Hubo un problema con lo del Covid porque 15 personas con estos contratos entre médicos y enfermeros dieron positivo y por parte de nuestra institución no hemos tenido ningún apoyo, incluso nuestros compañeros han estado comprando su tratamiento".

La química Brenda Gloria, quien también viajó a la CDMX, se quejó de que no han recibido apoyo por parte del Gobierno del Estado para ser basificados, o bien, contar con algún tipo de seguridad social.

"No hay ningún apoyo por parte del Estado, ellos culpan al Gobierno federal, pero en realidad los contratos ellos los hacen; pedimos el apoyo del Gobierno federal porque por la situación de que nuestro Gobernador es panista, el Estado se quedó fuera del Insabi", comentó.

"No tenemos seguridad social, no tenemos ISSSTE, no tenemos IMSS. Entonces estamos pidiendo que nos escuche, habemos gente que necesitamos de su atención, independientemente del Gobierno que nos representa en el Estado; es un derecho que tenemos".

El personal esperó la salida de López Obrador del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde se reunió con el Gabinete y dio su conferencia mañanera, para entregar la petición.

"Venimos de Nuevo Laredo, acéptenos el oficio", explicó Sánchez.

"Ahora los van a atender", le dijo el Mandatario, quien con un "por favor" dio a la instrucción a una persona para recibir la carta.