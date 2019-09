Piden exhibir a partidos, sindicatos y gobiernos

Ciudad de México.- El Ejecutivo Federal propondrá exhibir a todos los organismos y entes que manejan recursos públicos y no cumplen con sus obligaciones fiscales, de acuerdo con cambios propuestos en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para 2020.

Esto incluye a partidos políticos, órganos del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, sindicatos, Gobiernos estatales y municipales, entre otros.

Todos serán exhibidos al igual que los contribuyentes que tienen adeudos o no son localizados y son presentados desde 2014 en las listas que pública el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su sitio de internet, en las cuales se da a conocer nombre y RFC.

Juan Carlos Rodríguez Sánchez, asesor en RMA Consultores Profesionales, afirmó que la propuesta es positiva porque se cuidará el gasto de los entes públicos, pero aún falta avanzar en la transparencia.

"Si el fisco quisiera tener una fiscalización más directa contra partidos y sindicatos deberían de atacarlos también no sólo por el lado de lo que gastan sino de lo que ingresan", recomendó.

Priorizan planes asistenciales

Los 298 mil millones de pesos que el Gobierno federal prevé ejercer en 2020, a través de programas asistenciales y proyectos prioritarios de la actual Administración, acaparan la inversión pública.

Ese monto equivale a 10 veces el gasto destinado al Conacyt, a 26 veces el programa de Reconstrucción y Conservación de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a 41 veces los fondos para la Atención a la Salud y Medicamentos para la Población sin Seguridad Social Laboral.