Piden investigar red de nepotismo en Guerrero

Legisladores de Oposición demandaron a la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, rendir cuentas sobre la red de nepotismo que opera en su Administración y que es operada por su novio, Rubén Hernández Fuentes, y su cuñado, Óscar Omar Hernández Fuentes.

Los diputados demandaron a las autoridades investigar cada contrato que ha asignado el Gobierno local y, en especial, los involucrados con el "esquema de moches" operado por los sobrinos de José Guadalupe Fuentes Brito, empresario asesinado en la Autopista del Sol y quien estaba vinculada a la campaña del aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard.

El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, indicó que la existencia de una red familiar que controla la gestión gubernamental en Guerrero confirma que que esa entidad es un estado fallido, no sólo por la violencia sino por la corrupción de la clase gobernante local.

"Esto confirma que Guerrero es un Estado fallido, no sólo por la evidente penetración del crimen organizado en las estructuras de Gobierno, también por la descarada corrupción e influyentismo de la clase gobernante", indicó.

Este viernes, REFORMA publicó que Rubén Hernández Fuentes y Óscar Omar Hernández Fuentes, identificados como novio y cuñado de la Gobernadora Evelyn Salgado, controlan la asignación de obras en el estado de Guerrero. El primero es Coordinador Operativo de la Gubernatura y el segundo es director de Costos, Presupuestos, Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.

El panista demandó que se investigue cada contrato de obra o servicios asignado en la entidad durante la actual Administración.

De manera especial, dijo, es necesario revisar el "esquema de moches" que involucra a la Gobernadora Evelyn Salgado y a la campaña del aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard.

"Una nueva oligarquía morenista mezcla el poder político con el poder económico en beneficio de un proyecto político. Es imperativo que se investigue cada contrato de obras o servicios asignado en la entidad durante esta Administración, En especial la relación de este esquema de moches con la Gobernadora y su padre y también con la campaña de Ebrard", señaló.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, dijo que la red controlada por el novio y el cuñado de la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, es una muestra de que los principios que supuestamente rigen a Morena, son sólo un discurso.

"Es increíble el caso de corrupción y tráfico de influencias en Guerrero, no cabe duda que la narrativa de no robar, no mentir y no traicionar de la 4T sólo queda en el discurso", sostuvo.

Barrera dijo que este evidente caso de nepotismo no es de extrañar, porque desde la designación de Salgado como candidata a la Gubernatura, fue claro que se dieron "malas prácticas".

No obstante, advirtió que la Gobernadora está obligada a rendir cuentas.

"La Gobernadora tiene que rendir cuentas sobre este caso a todas luces de nepotismo, aunque tampoco es de extrañarse, porque su designación como candidata dejó en claro las malas prácticas que se dieron al interior del proceso electoral de esa entidad", indicó.