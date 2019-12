Piden liberar a hombre que mató a plagiario

Ciudad de México.- Ramón Merino fue detenido por matar con una escopeta a uno de dos presuntos plagiarios que intentaron secuestrar el pasado domingo a su hijo en el Municipio de Acultzingo, Veracruz.

De acuerdo con reportes locales, dos hombres a bordo de un taxi presuntamente intentaron plagiar al hijo de Ramón Merino en la comunidad de Tecamalucan, pero fueron sorprendidos por el padre de familia armado.

La detención de Merino provocó que un grupo de civiles armados tomaran ayer la vía 150 Tehuacán-Córdoba, a la altura del kilómetro 39+500, para exigir a las autoridades estatales su liberación por actuar en defensa propia.

A partir de las 19:00 horas, los pobladores, tradicionalmente agrupados en autodefensas, se plantaron sobre el tramo Tehuacán-Orizaba para instalar retenes, parar vehículos y protestar por la detención de Merino.

El hecho dado a conocer por los originarios de la región centro de la entidad no sólo derivó en esta protesta, sino en una campaña de redes sociales con la frase #LiberenaDonRamón.

Diversos usuarios han publicado que el ciudadano debe quedar libre por utilizar el arma para defender la vida de su hijo.

Se presume que este mismo hombre, a quien señalan como ex presidente del Comisariado Ejidal de Tecamalucan, sufrió el año pasado el plagio de su hija, en la misma zona.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información oficial sobre los delitos imputados a Merino, ni otros datos de su detención en la que intervino Guardia Nacional, Policía estatal y agentes ministeriales.