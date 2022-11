Piden morenistas dar prioridad a contramarcha de AMLO

Iris Velázquez / Agencia Reforma / Conferencia de prensa con representantes de Morena, el PES, PT y el Partido Verde

Ciudad de México.- Con eventos como la XVI Reunión Interparlamentaria en puerta, al que fueron convocados legisladores de México y España, senadores de Morena llamaron a priorizar la marcha convocada por el presidente sobre cualquier otra actividad.

En conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes representantes de Morena, el PES, PT y el Partido Verde, hicieron este llamado al tiempo que Héctor Vasconcelos, quien es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en esta Cámara alta, anunció que no acudirá a este evento que, reconoció, resalta por su importancia.

"Es un evento muy importante porque hace muchos años, que no había tenido lugar una reunión interparlamentaria entre estos países, pero prioridades son prioridades", afirmó Vasconcelos entre aplausos de sus compañeros.

"¡Primero que nada apoyemos a nuestro presidente y al proyecto, sobre todo al proyecto por el que luchamos día a día! Me da gusto saber que sean los primeros en saber que no asistiré a la Reunión Interparlamentaria", expuso.

Aseveró que estos cuatro años transcurridos de la Administración de Andrés Manuel López Obrador son un buen "corte de caja", pero no son suficientes para la total transformación y que tienen la mira en que Morena gane 2024.

"Pero por lo pronto, celebremos este domingo lo mucho que se ha logrado, por eso debe ser una ocasión de fiesta popular, de fiesta de las clases populares que han sido las más beneficiadas de esta transformación que hemos iniciado", agregó.

En tanto, César Cravioto llamó a que a esta actitud se sumen otros legisladores, y que sobre alguna otra acción asistan a la contramarcha.

"Por supuesto a todas y a todos los senadores que conformamos la Cuarta Transformación creo que podemos ir a España o cualquier otra o cualquier otro lugar del planeta, cualquier otro día. Ahora es importante estar con nuestro presidente, es importante respaldar la Cuarta Transformación", apuntó.

"Entonces hacemos un llamado a todos los senadores y senadoras de los 4 grupos parlamentarios que prioricen este tema, que marchemos todos, que marchemos unidos y que demostremos que estamos respaldando al presidente de la República y al proyecto de la Cuarta Transformación", agregó.

Para asistir a la Reunión Interparlamentaria, señaló, están los legisladores de oposición como el PRI, PAN y PRD.

Al ser cuestionado sobre qué opinión tendría si legisladores de su partido como Ricardo Monreal deciden asistir, él indicó que será una decisión respetada, pero conminó a que marche el próximo domingo.

"Si algún senador o senadora decide tener otra prioridad, pues nosotros lo respetamos, las respetamos, pero creemos que hoy la prioridad de todos los que llegamos por este proyecto y que estamos aquí en el Senado de la República por un proyecto de transformación, tenemos que priorizar al marchar con nuestro presidente el próximo domingo.

"El coordinador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada del Senado, parte de la Cuarta Transformación, de la ciudadanía", añadió.

Adelantó que de otras entidades se movilizarán simpatizantes a bordo de camiones, pero pidió que no se les catalogue como acarreados, al señalar que así también se movilizaron los manifestantes en defensa del INE.

Y legisladoras apuntaron que se prepararán lonches, pero no se entregarán como pago.

Eunice Romo del PES invitó a los otros partidos de oposición a sumarse a esta movilización y en conjunto, los senadores anunciaron que empezarán a reunirse a las 7:30 horas del próximo domingo entre las calles París y Reforma, a metros de su casa legislativa.

Monreal y Velasco no van a marcha

Contrario a lo estipulado por legisladores de su bancada, el morenista Ricardo Monreal y el coordinador de la bancada del Partido Verde, Manuel Velasco, informaron que no acudirán a la contramarcha para asistir a la XVI Reunión Interparlamentaria.

Para justificar su decisión, Monreal citó una frase de José Vasconcelos, "me di cuenta de que sería el hombre del deber, no el hombre del placer".

"Y yo tengo un deber con la Cámara de Senadores y con los ciudadanos, ellos me pagan; los ciudadanos de este país me pagan y me pagan bien, a todos los legisladores y legisladoras nos pagan bien para hacer nuestro trabajo. Esta Interparlamentaria se ha acordado desde hace tres meses y en esa Parlamentaria acudiré como presidente de la delegación mexicana", apuntó.

"Estaban confirmados incluso, desde hace dos meses, los coordinadores de grupos parlamentarios y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores; porque a sugerencia de Relaciones Exteriores, de la Secretaría, querían que fuera una Interparlamentaria de alto nivel para mejorar la relación México y España. Y por eso como Vasconcelos: me gustaría ir a la marcha, pero soy un hombre del deber, no un hombre del placer. Voy a cumplir", agregó.

En tanto, Velasco indicó que no pudo hacer cambio de planes, pero los legisladores del Verde acudirán.

"Los senadores y senadoras del Partido Verde van a acudir a la marcha a apoyar al presidente. Desde 2018 hemos estado apoyando al Presidente desde que tomó protesta como Presidente de la República, lo hemos acompañado en todas sus reformas y lo vamos a seguir acompañando hasta el último día de su mandato.

"Lo que nosotros estamos tratando es de poder cumplir con ambos compromisos, porque ya existía este compromiso antes de la marcha. Ya tenemos el compromiso con la interparlamentaria", agregó.