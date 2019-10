Piden morenistas encuesta tras fallo de TEPJF

Ciudad de México— Diputados de Morena consideraron que luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló el proceso interno del partido, se debe establecer la encuesta como método de elección de su nueva dirigencia nacional.

En conferencia de prensa acompañado por una veintena legisladores de su grupo parlamentario, el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna señaló que este método es el que generará menor desgaste al partido.

"Nosotros consideramos que este es un momento para hacer un llamado. El tribunal permite que se pueda hacer el procedimiento de la encuesta, que es lo que sugirió el fundador de Morena, ahora Presidente, Andrés Manuel López Obrador, nosotros apoyamos e impulsamos esa idea porque es el proceso que menos desgaste tendría, que nos sacaría unidos y adelante para enfrentar los retos que tenemos en otros ámbitos, no en lo interno", afirmó.

El legislador dijo que lo que sigue no es festejar, pero tampoco satanizar, sino llegar a un acuerdo para que mediante encuesta se elija a un nuevo presidente nacional que reviva la vida interna del partido.

"Hacemos un llamado a todos los involucrados para que a la brevedad hagamos una mesa donde se generen los acuerdos para ir al procedimiento de inmediato que más le conviene a Morena. Morena no puede estar en la incertidumbre ni puede estar judicializándose permanentemente", expresó.

Gutiérrez Luna demandó también que el padrón se haga público de forma inmediata, ya que no es posible que un partido que está a la vanguardia cuente con un listado de militantes poco confiable, como lo determinó el tribunal electoral.

"También pedimos que se publique el padrón en su integridad, que se transparente completamente. No es posible que no hayamos conocido cuál era el padrón de los militantes en ningún momento; es un contrasentido que Morena, siendo un partido de vanguardia, tenga un padrón oculto o clandestino, eso no puede ser, el padrón tiene que ser público y tiene que ser para todos", señaló.

El morenista reconoció que la sentencia del TEPJF no es algo que enorgullezca a su partido, pero recordó que los señalamientos de la autoridad electoral fueron los mismos que los militantes realizaron desde que inició el proceso interno.

El diputado rechazó una intervención del tribunal, ya que su sentencia deriva de una serie de impugnaciones de militantes que no encontraron en los órganos internos mecanismos para defender sus derechos.

"Todo esto generó una serie de impugnaciones que llegaron al tribunal, porque los militantes trataron de defender sus derechos, no porque el tribunal se inmiscuya en los asuntos internos del partido", reiteró.