Piden no castigar a quienes incumplan aislamiento

Tomás Martínez/ Reforma

Ciudad de México.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, llamó a adoptar un esquema de solidaridad social y no de vigilancia o castigo ante quienes burlan las medidas sanitarias instauradas por las autoridades.

"A mí me llama mucha la atención que en las redes sociales el debate es entre quien acusa que los otros hicieron algo y luego hay una réplica de quien se queja de que lo están persiguiendo. No tiene sentido, no acusemos, contribuyamos a que exista esta conciencia del riesgo y de los elementos de información que son relativamente simples sobre lo que sí sirve para disminuir el riesgo.

"Empecemos a transitar de esta idea de que en tal municipio no están restringiendo. Incorporemos un esquema de solidaridad social, no un esquema de vigilancia y castigo", pidió López-Gatell.

Asimismo, el subsecretario reiteró que la epidemia de Covid-19 en el País durará hasta octubre y que podría fortalecerse con la influenza a finales de año.

"Esta es una epidemia que va a durar mucho y este ciclo epidémico puede durar hasta octubre y existe la posibilidad de que empezando octubre sea conjuntamente con la influenza, que es una enfermedad muy semejante a Covid.

"Va a durar la influenza octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y existe la predicción de que Covid-19 podría acompañar a esta epidemia" agregó.