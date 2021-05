Piden no parar labores por brotes en clases presenciales

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no parar completamente las actividades presenciales en las escuelas si se detecta algún brote de Covid-19, y tomar solo las medidas necesarias, pues es importante el regreso de los alumnos a clases.

"Hay que aislar si se encuentra un contagio, un brote, se aísla, pero no cerrar por completo, no parar. Tenemos información de que la pandemia sigue perdiendo fuerza, o sea, no hay indicios, no hay elementos para preocuparnos de que pueda venir una tercera ola, sino lo diríamos.

"Entonces, sí pueden darse casos aislados, pero eso no puede ser algo de preocupación nacional. Es muy importante regresar a las clases presenciales, mucho muy importante", afirmó en conferencia matutina.

Indicó que se debe cuidar el tema de salud, pero también garantizar el derecho a la educación y que no se vuelvan costumbre las clases remotas.

"Es cuidar la salud pero también garantizar el derecho a la educación, que no se nos vuelva costumbre el que los niños tienen que estar frente al televisor o al internet recibiendo las clases en línea, no, eso no es lo mejor".