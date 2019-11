Piden ONGs regresar terna para CNDH

Ciudad de México.- El colectivo #CNDHautónoma urgió al Senado de la República regresar la terna de aspirantes a dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para elegir nuevos candidatos.

Previo a que el Pleno de la Cámara alta realice la tercera votación para designar al próximo Ombudsperson de entre José de Jesús Orozco, Arturo Peimbert y Rosario Piedra Ibarra, el colectivo acusó que el proceso es cuestionable desde un punto de vista legal.

"Vemos con preocupación expresiones presidenciales que parecen querer influir en un proceso encapsulado en negociaciones opacas que de entrada están minando la legitimidad y efectividad de la CNDH y de su titular", indicó el colectivo.

"Con este marco, llamamos al Senado a regresar la terna a Comisiones, y a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia las exhortamos a respetar los términos de la convocatoria que ellos mismos emitieron a partir de generar una valoración pública de la idoneidad".

Al inicio del proceso, las organizaciones civiles destacaron que la convocatoria hacia vinculantes una serie de criterios de idoneidad de los aspirantes, sin embargo, al elegir la terna final las Comisiones Unidas no hicieron pública esa evaluación y aprobaron una minuta enviada por la Junta de Coordinación Política.

"Consideramos que la elección de la persona titular de la CNDH todavía puede rescatar los valores de consenso que buscaron elevar el nivel del debate y que se reflejaron en el carácter vinculante que se otorgó a unos indicadores, que lamentablemente las personas senadoras no han hecho públicos en su llenado", reiteraron.

Ante la falta de acuerdos, el Senado aplazó la tercera votación para elegir al Ombudsperson para los próximos cinco años.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha manifestado que apoya a Rosario Piedra, pero la Oposición adelantó que no la apoyará por ser militante del partido en el poder.

Si en la tercera votación ninguno de los candidatos alcanza dos terceras partes de los sufragios, el Pleno tendrá que regresar la terna a las Comisiones Unidas para que proponga a otros aspirantes diferentes.