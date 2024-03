Piden padres de 43 ayuda a Senado para diálogo con AMLO

Tomada de X / Ricardo Monreal recibió a los padres de los 43 normalistas en el Senado

Ciudad de México.- Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunieron esta tarde con el senador Ricardo Monreal, a quien le solicitaron abrir canales para retomar el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, tras el encuentro que fue a puerta cerrada, el abogado Vidulfo Rosales señaló que el diálogo con el mandatario federal está roto, luego de que condicionó reunirse con ellos sin la presencia de sus defensores.

Rosales dijo que la reunión con Monreal fue en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta y tuvo como objetivo dos puntos.

El primero fue explicarle que el Senado puede ser la institución que ayude a destensar la relación entre el Ejecutivo federal y los padres de los normalistas.

"Eso le hemos hecho ver al senador: que puede ayudarnos él a que el Senado se convierta en una institución que abra el diálogo, una institución que nos ayude a destensar lo que hoy en día estamos viviendo, porque creo que desde la mañanera se sigue escalando el encono y nosotros también, con nuestra posición, quien sabe a dónde vamos a parar", advirtió.

El abogado indicó que también le solicitaron que el Senado cite a comparecer al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, al fiscal General Alejandro Gertz Manero y a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, como una muestra de que hay una institución del Estado mexicano que está escuchando a los padres de los normalistas.

Dijo que confían en el Senado y por eso dejaron abierta la posibilidad de emitir exhortos y puntos de acuerdo dirigidos a estas instituciones si las comparecencias no son posibles.

"Hacemos un llamado a los otros senadores a que se hagan los esfuerzos para que se nos escuche aquí, en el Senado, y ojalá se puedan hacer estos puntos de acuerdos, estos exhortos, estas comparecencias, ellos verán qué es lo que más procede, que es lo que menos pueda tensar la relación política en el Senado con la Defensa Nacional, con la Fiscalía General, no queremos tensiones, ya lo que queremos son señales de diálogo", reiteró.

Rosales informó que Monreal se comprometió a trabajar para alcanzar los acuerdos políticos necesarios y a mantener comunicaciones con los padres de los normalistas y con sus abogados.

"Él dijo que va a hacer su trabajo, que va a buscar diálogo con sus compañeros senadores, porque no depende de él, y bueno, vamos a estar en comunicación, ojalá se pueda lograr", indicó.

El abogado advirtió que si la mayoría en el Senado rechaza citar a comparecer o hacer exhortos a la Sedena, a la FGR y a la Cancillería, las protestas de padres y madres van a continuar.

"Si el Senado no nos escucha, si el Senado nos cierra también las puertas, si hay valoraciones de otro tipo, pues por supuesto que sí, madres y padres no vamos a dejar de luchar, las protestas van a seguir, van a continuar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que avance la investigación, no podemos regresar las madres y padres, irnos y decir: bueno, pues ya ahí lo dejamos, a ver qué pasa. No, la investigación tiene que seguir y, para ello, el diálogo se tiene que retomar", reiteró.

Lamentó que en la mañanera del 6 de marzo pasado el presidente dijera que dialogaría con los padres de los normalistas en 15 o 20 días y que al otro día se retractara y condicionara el diálogo a que acudieran sin sus abogados.

"¿Cómo no van a ir los abogados? En esa reunión se van a analizar temas jurídicos, se van a analizar temas que tienen que ver con el expediente, tiene trascendencia jurídica esa reunión, no es una reunión de amigos, no es una reunión con los que él le tenga confianza", indicó.

Por su parte, el senador Ricardo Monreal informó que hará del conocimiento del presidente, de la Sedena, de la FGR y de la Cancillería las peticiones de los padres de los normalistas, con quienes se reunió este jueves.

"Voy a hacer del conocimiento de los planteamientos que han hecho al Ejecutivo Federal de manera respetuosa y a la Fiscalía General de la República y a sus dependencias del Ejecutivo, que es Relaciones Exteriores y también Sedena, secretaria de la Defensa Nacional", adelantó.

Informó que el próximo martes se reunirá con su grupo parlamentario y establecerá comunicación con el resto de las bancadas a fin de ponerles sobre la mesa las solicitudes.

No obstante, advirtió que es un integrante más del Senado.

"Ellos plantean comparecencia o exhorto del Senado (...) y no hay nadie hasta el martes que iniciemos de nuevo sesiones, voy a plantearlo a los distintos grupos parlamentarios y al grupo parlamentario mayoritario", dijo.

El presidente de la Jucopo señaló que se trata de un tema de voluntad política de todos.

"Vamos a intentarlo. Yo creo en el diálogo. Soy de los que piensa que el diálogo nunca puede perderse y que hay forma de buscar caminos de entendimiento. Hay que explorarlos, hay que intentarlo", expresó.

Monreal dijo que de acuerdo con lo que le plantearon los padres de los normalistas y sus abogados, el diálogo con el presidente se rompió desde el mes de septiembre pasado, de ahí que plantearon al Senado actuar como interlocutores.

Tras la reunión en el Senado, los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa partieron en un camión junto con jóvenes encapuchados rumbo al Sur.

De acuerdo con fuentes, se dirigieron directo a la caseta de Tlalpan, la que cruzaron con rumbo a Guerrero.

Mientras tanto, en el primer cuadro de la Ciudad de México, elementos de la Policía Capitalina con equipo antimotín cerraron los accesos al Palacio Nacional en cinco calles: Madero, 5 de Mayo, 16 de septiembre, Pino Suárez y Venustiano Carranza.

Lo anterior ante la posibilidad del arribo de jóvenes encapuchados, lo que al momento no se ha notado en transporte público o vialidades circundantes.