Piden padres garantizar que colegiaturas no incrementen

Reforma

Ciudad de México.- Sobre el impulso de la NOM 237 por parte del Gobierno, padres de familia dijeron estar preocupados por la advertencia del incremento en los precios de colegiaturas y llamaron al Gobierno federal a llegar a acuerdos con escuelas particulares.

En los pasillos de la Escuela Primaria Justo Sierra se habla de la posibilidad de que una nueva normatividad pueda incrementar los pagos en la educación particular.

Carolina Mendoza, quien tiene dos hijos en ese colegio en el plantel Azcapotzalco, comentó que el tema de los costos ha sido controversial durante la pandemia debido a que algunos padres solicitaron la reducción de las cuotas escolares cuando las escuelas estaban cerradas. Así que la posibilidad de un incremento ha encendido de nuevo las alertas.

"Mis niños han llegado a estudiar con no más de seis niños en su salón, no muchos van a la escuela todavía. He sabido de que sus amigos ya no volvieron a esa escuela, que es hasta eso de las más accesibles, porque algunos papás se quedaron sin trabajo o casos más feos como el duelo", expuso.

"Papás hablaron a la dirección para no pagar todo (colegiatura) durante la pandemia, y no hubo acuerdo y sacaron a sus hijos. Se tiene que gastar más ahora de por sí, y un incremento muchos no lo soportarían. Hace algunos años para mí no fue opción que mis hijos fueran a la escuela pública, porque vivimos rodeados de colonias violentas, ahora menos porque las escuelas no tienen agua.

"Yo sí les diría a los del Gobierno que regulen, pero que nos garanticen que no habrá aumentos, que no paguemos más en colegiaturas y que no por hacer dobles trámites, nosotros tengamos que pagar más, que hablen entre las partes, que eso no pase", solicitó.

En tanto, Luis Arturo Solís, vicepresidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) que aglutina a 87 mil 400 tutores en la organización y 694 escuelas, señaló que la norma preocupa a la asociación que representa.

Indicó que si bien se apoya el que se procuren los derechos de padres de familia, pidió que esto no ocurra bajo lo que consideró una sobrerregulación de parte de la autoridad.

"Yo estoy muy de acuerdo que Profeco vele por los intereses de los padres de familia, estoy completamente de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo es con la forma en la que se está queriendo establecer. Las quejas se están dando en las escuelas de nivel superior, es mínimo en las de educación básica donde la quieren empezar a aplicar y en general son mínimas las quejas del universo de escuelas particulares", expuso.

"(Escuelas particulares) nos han informado que inicialmente van a promover la NOM para las escuelas básicas () cuando ahí no representa, ni pinta ni menos de una décima de dígito del 1 por ciento de quejas que tiene la Profeco.

"Desafortunadamente, la forma en la que lo están estableciendo y por eso empecé hablando de una sobre regulación, de entrada lo que van a decir las instituciones es 'a ver señores, la Profeco y la SE están queriéndose atribuir que la ley no se las contempla' () va a afectar directamente pues a nosotros los padres de familia, en medio de la coyuntura económica que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia de Covid-19. Ojalá el Gobierno tenga la sensibilidad; este momento no es el más oportuno", consideró.

Voceros de escuelas particulares han rechazado la NOM 237 al advertir que con ésta se les sobrerregulará y sus gastos se podrían incrementar hasta en un 15 por ciento, lo que será un duro golpe que podría sepultar a diversas escuelas que aún convalecen por la pandemia. La petición es que sea eliminada.

El proyecto de la NOM-237-SE-2020 o de "Servicios educativos-Disposiciones a las que se sujetarán aquellos particulares que presten servicios en la materia" fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de mayo de 2021.