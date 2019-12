Piden para García Luna a juez del 'Chapo'

Ciudad de México.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó oficialmente que el mismo juez que condenó a cadena perpetua a Joaquín "El Chapo" Guzmán se haga cargo del proceso contra Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública detenido este lunes en Dallas, Texas.

El Fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, pidió a la Corte reasignar el expediente de García Luna al juez Brian M. Cogan, quien llevó el juicio contra el ex líder del Cártel de Sinaloa, y en julio pasado le impuso la prisión vitalicia y lo condenó por "su abrumadora maldad".

El 4 de diciembre, cuando se presentó la acusación contra García Luna por cuatro cargos de narcotráfico y declaraciones falsas, el expediente fue turnado a Raymond Dearie, otro de los jueces de la Corte para el Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

El 9 de diciembre, Donoghue presentó una carta bajo sello en la que pidió reasignar el caso a Cogan, misma que fue publicada hoy, dado que García Luna ya fue detenido.

Donoghue enfatizó que uno de los principales testigos contra el ex funcionario mexicano será Jesús "El Rey" Zambada, hermano de Ismael "El Mayo" Zambada, quien, durante el juicio contra El Chapo en febrero pasado, afirmó haber entregado en al menos dos ocasiones a García Luna maletas con entre tres y cinco millones de dólares.

"Por estas razones, García Luna está presuntamente relacionado con El Chapo Guzmán. El gobierno respetuosamente propone que reasignar el caso al juez Cogan sería apropiado, ya que resultaría en un ahorro significativo de recursos judiciales y serviría al interés de la justicia", explicó el fiscal.

Como presidió el juicio contra Guzmán, Cogan está familiarizado con buena parte de los "múltiples testigos colaboradores" que según la fiscalía están dispuestos a declarar contra García Luna, acusado de recibir sobornos millonarios del Cartel, sobre todo de 2006 a 2012 cuando encabezó la SSP.

La Corte no ha resuelto la solicitud de reasignación, y García Luna permanece detenido en Dallas, donde el 17 de diciembre comparecerá ante el juez David L. Horan en una audiencia para confirmar su detención provisional, después de la cual seguramente será enviado a Nueva York.

Donoghue pidió ayer a los jueces involucrados colocar a García Luna bajo detención permanente a la espera de su juicio, pues considera que representa un alto riesgo de fuga y no hay manera de garantizar que seguirá compareciendo.