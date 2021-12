Piden para Sandoval 15 años de prisión

Reforma

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a un juez federal condenar a 15 años de prisión al ex Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval (2011-2017), por un supuesto lavado de dinero en la compra de cinco inmuebles valuados hoy en 222 millones 926 mil 256 pesos.

Al presentar la acusación contra el ex Mandatario priista, preso en el penal de "El Rincón", en Tepic, la fiscal Gabriela García García solicitó ordenar el decomiso de dichos inmuebles en favor de la Federación.

De acuerdo con la acusación presentada ante el juez de control, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR alista para el juicio un total de 55 testigos, 6 peritajes y 69 pruebas documentales, es decir, un total de 130 pruebas contra Sandoval.

En la acusación, la FGR expresa tener la puerta abierta para Sandoval en caso de que quiera negociar un procedimiento abreviado, figura legal con la que obtendría la pena mínima del delito y un descuento adicional de hasta un tercio de la misma, a cambio de declararse culpable.

"Esta Fiscalía no ha tenido aún acercamiento con la defensa para los efectos de la aplicación de alguna forma de terminación anticipada (procedimiento abreviado), sin embargo, nos encontramos en la mejor disposición de conversar con nuestra contraparte y, de haberla, se lo haremos saber oportunamente", precisa la fiscal García al juez.

Entre los testigos que ofreció la FGR para el juicio, se encuentran policías federales ministeriales, funcionarios estatales, empleados de los registros Público y Agrario, ejidatarios y pobladores de predios adquiridos por Sandoval.

Destacan Javier Humberto Domínguez Aguilar, director General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, y ex colaboradores inmediatos de Sandoval como su secretario particular Raymundo García Chávez y el ex secretario de Desarrollo Económico, Nazario Alonso Villaseñor Anguiano.

Las pruebas documentales ofrecidas por la Fiscalía son, en su mayoría, escrituras, actas, informes de investigación criminal, documentos bancarios y copias de entrevistas.

La FGR acusa a Sandoval de adquirir por sí mismo o a través de diversas personas un total de cinco inmuebles en Nayarit valuados en 222 millones 926 mil 256 pesos, ocultando el origen de los recursos y en operaciones que tuvieron lugar de 2009 a 2015.

Uno de los bienes es la fracción de la parcela #75 Z-2 P1/1, localizada en la carretera Tepic-Aguamilpa, Ejido La Cantera, Nayarit, cuya propiedad se atribuye a L-Inmo S.A. de C.V., compañía de la que es dueño el empresario y ex diputado federal Jorge Kahwagi, según la FGR.

En mayo de 2019 esta empresa fue incluida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su "lista negra" de entidades que blanquean capitales.

La defensa del procesado tiene esta semana para responder a la acusación. Una vez que eso suceda, el juez citará a una audiencia intermedia en la que serán depurados los datos de prueba de las partes.