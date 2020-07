Piden PRD y MC renuncia de López-Gatell

Cd. de México (11 julio 2020).- Dirigentes del PRD y MC pidieron la salida del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al considerar la incapacidad para reducir el crecimiento de la pandemia de Covid-19, fracasar en la coordinación con las entidades federativas y presentar cifras contradictorias a los mexicanos sobre muertos e infectados.

"López-Gatell debe renunciar y, por lo menos, debe haber un consejo de expertos para revisar lo que está realizando el Gobierno o asumir las decisiones sobre la pandemia. Hay muchos epidemiólogos capaces y activos en el País que pueden asumir la responsabilidad", declaró Angel Ávila, dirigente del PRD.

Consideró que el subsecretario se tiene que retirar del cargo y dejar en manos de otros expertos el manejo de la epidemia, cuyo propósito no sea complacer al presidente, sino el manejo eficaz de la epidemia.

Afirmó que el desplante del viernes de López Gatell de cancelar la presentación del semáforo de riesgo estatal, con el argumento de que no hay datos concisos de las entidades, es muestra de que no tiene coordinación con las entidades y que el Gobierno federal no es capaz de recopilar en forma eficiente las cifras de la pandemia.

El colmo, agregó, es que se pretenda presentar cada dos semanas las cifras estatales, como se propuso a los gobernadores.

"Ya no solamente tenemos subregistro de cifras sobre el número real de muertos por Covid, ya ni siquiera tendremos esos datos tergiversados, sino que ya no quieren mostrar las cifras, porque esto ya se desbordó.

"En todos los países los gobiernos tienen sus estadísticas y es increíble que en México no podamos tener cifras creíbles y oportunas", manifestó Ávila, integrante de la dirección nacional del PRD.

A cuatro meses de la epidemia, consideró fue un fracaso absoluto la estrategia del Modelo Centinela, con el cual quisieron enfrentar los contagios.

En tanto, Clemente Castañeda, dirigente de Movimiento Ciudadano, demandó que el presidente Andrés Manuel López Obrador valore la permanencia de Hugo López-Gatell como responsable de la estrategia contra el Covid-19.

"El presidente de la República tiene que evaluar el papel que está jugando este funcionario y corregir el rumbo, porque lo que está en juego son las vidas de millones de mexicanos.

"Pero sus errores ameritan más que una simple renuncia, porque su estrategia ha sido mentir, minimizar el problema y ocultar información, sumiendo al País en una profunda crisis", señaló el también senador.

Agregó que México necesita certidumbre y coordinación efectiva entre todos los órdenes de Gobierno para transitar al proceso de desconfinamiento.

"Lamento mucho que el responsable de la estrategia nacional contra el coronavirus esté haciendo politiquería en el momento más complejo y delicado de la pandemia. De eso dependen vidas y el futuro de nuestra economía", resaltó.

Castañeda opinó que la sociedad mexicana ya ha sido muy tolerante ante las cifras de López-Gatell y sus continuas contradicciones sobre la curva de la enfermedad.

"Lo sabemos rebasado, lo sabemos un político que a diario sale a justificar sus errores y ahora busca a quién culpar en los otros órdenes de Gobierno.

"No es aceptable que ahora también se dedique a alentar la confrontación y la confusión. Ese no puede ser el papel de nadie en medio de esta crisis", advirtió.