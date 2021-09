Piden proteger los humedales

Ciudad de México– Para hacer frente a impactos ambientales derivados del cambio climático, como el aumento en el nivel del mar y las potenciales inundaciones que ello conlleva, expertos llamaron a proteger áreas naturales como humedales y manglares.

"Urge en este caso proteger nuestros humedales, nuestros manglares, que son realmente la barrera que nos permite enfrentarnos, siempre lo han sido contra huracanes, pero ahora para estos eventos de inundación", indicó en entrevista la Doctora en Ciencias de la Tierra Ana Cecilia Conde.

Grupo Reforma publicó ayer que, ante el acelerado aumento en la temperatura del planeta, actualmente de 1.1 grados celsius con la posibilidad de llegar a 1.5 en 2030, existen riesgos importantes para un territorio como el de México, ubicado entre dos océanos, con 10 mil kilómetros de litorales y 17 entidades costeras.

El más reciente informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, en inglés) de la ONU advierte que los eventos climatológicos extremos aumentarán sin precedentes tanto en su magnitud, frecuencia, ubicación o momento del año.

"Va a ocurrir, van a aumentar el número de eventos extremos", advirtió Conde, "y nuestra única posible respuesta es tener un manejo más inteligente de nuestros recursos naturales y protegerlos. Se tiene que pensar en aumentar presupuestos para los estudios y para la operación del Servicio Meteorológico Nacional y del Cenapred".

Sin embargo, a percepción de especialistas como el Doctor en Planeación del Desarrollo Fernando Aragón Durand, no hay voluntad política para emprender acciones puntuales y significativas contra la amenaza climática.

"No hay, como dicen en inglés, 'political will'. Por lo menos a nivel nacional, a nivel federal, no hay voluntad política", lamentó el profesor del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM.

"Yo esperaba que (Claudia) Sheinbaum sí tuviera. Ella es consciente, participó en el Quinto Reporte de Evaluación del IPCC en Sistemas Energéticos, en el grupo de trabajo 3. Pero yo no sé si la ambición le está ganando y entonces por no contradecir a su jefe".

A nivel local, la Jefa de Gobierno de la CDMX ha sido criticada por acciones como la construcción del puente vehicular de Cuemanco a Canal de Chalco, en Periférico, del cual organizaciones expresaron su descontento y alertaron por un impacto ambiental al humedal de Xochimilco.

"Una de las políticas de adaptación es adaptación urbana basada en ecosistemas, en conservación de masas forestales, de humedales", consideró Aragón Durand.