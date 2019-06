Piden que Albores comparezca por estancias

Cd. de México.- Diputados del PAN exigieron la comparecencia de la titular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores, para que explique por qué ha incumplido con las resoluciones judiciales que instruyen reponer el servicio de estancias infantiles.

En conferencia de prensa, los legisladores advirtieron que Albores también debe responder sobre qué hará el Gobierno para atender la recomendación de la CNDH a fin de reponer el servicio que se otorgaba en las estancias infantiles.

Los panistas indicaron que pedirán la comparecencia de la titular de Bienestar en la Sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, luego de que diferentes autoridades han advertido de la violación de los derechos de los menores cuando se decidió suspender los subsidios a las estancias.

"Le hacemos un llamado al Gobierno federal, sobre todo a la Secretaria María Luisa Albores, a la Subsecretaria Ariadna Montiel y, a todos los delegados estatales de los programas sociales del Gobierno federal que están impidiendo que se lleve a cabo este mandato judicial", expresó el diputado Mario Mata.

Explicó que las suspensiones definitivas de los amparos presentados obligan a los servidores públicos a reponer presupuestos y la operación del programa.

Citó que los amparos derivaron en la emisión de cuatro jurisprudencias de aplicación obligatoria para todos los jueces federales de distrito.

En ellas, dijo, se señala que con la cancelación de las estancias se violó el principio de progresividad de las políticas de desarrollo social, y que los centros de atención infantil están certificados y componen una red social que es muy difícil que se pueda sustituir.

Mencionó que las jurisprudencias también señalan que la desaparición de las estancias fue una medida regresiva de los derechos humanos para proteger el interés superior del menor y los derechos de madres, padres de familia trabajadores, y porque no se debe aplicar la reducción del presupuesto en ese caso.

El diputado Mata destacó que los funcionarios de Bienestar están ignorando las resoluciones del Poder Judicial.

"Están incumpliendo, no están pagando, no están aplicando las reglas 2018, no queremos vernos en la penosa necesidad de tenerlos que llevar ante un juez penal federal, ya los jueces de distrito, tres jueces de distrito en Chihuahua hicieron la denuncia formal en el Ministerio Público", aseveró.

Dijo que los cargos por desacato pueden ir de 3 a 9 años de prisión por cada uno de los incumplimientos y son acumulativos.

"Por eso, los conminamos que haya un criterio en el Gobierno federal para que cumplan y aplaudiremos, señor Presidente, porque es de humanos errar", dijo el diputado del PAN.

La diputada Laura Angélica Rojas advirtió que si Morena se niega a la comparecencia, los legisladores del PAN irán directamente a la oficina de Albores para que ya dé cuentas de cómo se van a reponer las estancias.

"El mensaje es muy claro para la Secretaria María Luisa Albores: no se puede seguir escondiendo. Durante todos estos meses ha eludido su obligación de explicar a la ciudadanía y al Congreso del estado del cumplimiento de estas estas suspensiones definitivas y ahora que será para todos los amparos que hay en el País, no puede seguir escondiéndose.

"Y en caso de que no venga a comparecer en que no aceptan la comparecencia, pues estaremos en la penosa necesidad de ir a buscarla a sus propias oficinas para que dé una explicación al pueblo de México sobre este tema", declaró.