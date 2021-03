Piden que clases no estén sujetas a semáforo verde

Reforma

Ciudad de México.- Con el cuestionamiento "¿por qué bares sí y escuelas no?", la organización Mexicanos Primero solicitó al Gobierno federal que las clases presenciales no estén sujetas a semáforo verde, sino que puedan empezar antes con un estricto protocolo de seguridad, filtros y vigilancia.

El presidente ejecutivo de la organización, David Calderón, tachó de hipócrita que para bares, boliches, gimnasios u otros centros recreativos se hayan planeado un protocolo para abrir, y los centros educativos sigan cerrados.

"En resumen: es inaudito que en buena parte de México los bares y restaurantes están abiertos y las escuelas cerradas. Dejen ya de estar ausentes. Dejen ya de posponer. Ya basta de vaguedad. Ya basta de engañar. ¡Necesitamos una ruta ya!", solicitó Calderón.

"Dejemos el arreglo convenenciero entre adultos. Pensemos integralmente en el derecho de los niños. Niñas y niños, adolescentes y jóvenes se están marchitando en cautiverio. Ustedes explíquenme porqué con semáforo naranja en la Ciudad de México están abiertos gimnasios, que son espacios contenidos, entonces dan tres reglas que ahí más o menos se cumple, y ahí vamos rebotando. Lo mismos restaurantes ustedes lo han visto, hay de repente algunas mamparas de acrílico, pero en la gente está a tres centímetros y no está usando cubrebocas, y ahí hay niños sentados. Entonces, la verdad es que basta de hipocresía, hay que tener un enfoque centrado en los niños y no centrado en las típicas actividades de los adultos", agregó.

Calderón explicó que el protocolo debe ser detallado y no basado en el semáforo, sino en características de las escuelas, puesto que incluso en color verde algunos planteles no podrían abrir por sus particularidades.

Llamó a que en primera instancia desde el color naranja se adapten las escuelas con la infraestructura, insumos, se clausuren bebederos, se garanticen servicios básicos como agua potable, fijar horarios específicos para clases, e incluso con el detalle específico de beber agua para que se pueda retirar el cubrebocas.

Reprochó que hasta ahora no se cuenta con un protocolo detallado, sino que se mantiene uno que data del ciclo escolar pasado y de la gestión federal anterior.

"La SEP nos ha dicho 'es que hay protocolos', ¡claro que no! Un protocolo no es un listado de nueve puntos, disculpen, eso es una presentación de PowerPoint y eso no resuelve la realidad. Quien deveras ha estado en una escuela sabe que se necesita una lista de cotejo detallada para realizar esto.

"Como digo ¿cuál protocolo de la SEP?, ¿cuál plan de regreso?, eso es una mentira. Esto es una patraña, no es cierto. Entonces, lineamientos, protocolos de deveras, protocolos de bioseguridad, no cinco ideas que tuvo Esteban Moctezuma hace un año. Disculpen, eso de verdad quitémonos de hipocresía, quitémonos la venda de los ojos, no hay protocolos, lo que ya tenemos es ridículo, es inaceptable y ya tiene que cambiar.

"Hay actividades que se pueden hacer en naranja y hay actividades, con muchísimo cuidado en los patios, muy pocas personas, hay actividades y recordemos no son clases, las clases de todo una jornada, las clases presenciales de aprendizaje, podrían hacerse en los patios, podrían hacerse en los parques, podrían hacerse en los parques afuera de las escuelas. En Madrid, en Roma, en Milán, están dando clase en la calle, cerraron la calle enfrente del centro escolar, sacaron las bancas y ahí es adonde están teniendo la clase. Ésa es una sociedad a la que le importan sus niños y no como estamos nosotros. No somos ingenuos, no existe un protocolo en forma desarrollado por la autoridad educativa, ni presupuestos adecuados", opinó.

Incluso, dijo, pese a que se habla de los Centros de Aprendizaje Comunitario no son fáciles de localizar hasta en la Ciudad de México, cuyas escuelas dependen directamente de la SEP.

El consejo de la organización es que de forma inmediata se busquen alternativas para abrir, que se empiece desde los niveles educativos más básicos como preescolar, al advertir que son los que más necesitan acompañamiento para el aprendizaje y resienten más el aislamiento; y que se elaboren y publiquen lineamientos detallados.

Así como que se presente públicamente la ruta de Campeche como proyecto piloto nacional, incluyendo los presupuestos específicos de lo que se va a invertir, y con garantía de que se asegurará la disponibilidad de agua y de los suministros para cada escuela, haciendo real la gratuidad de la educación; y que se someta y se defina en asamblea, con la participación de los diferentes actores educativos los protocolos nacionales sobre cuándo y cómo abrir, para crear en conjunto el calendario y el escalonamiento de actividades.

Y se abra a la brevedad una Mesa Nacional en la que estén representadas familias, movimientos, sociedad civil, autoridades educativas locales y representantes sindicales con minutas de acuerdos públicas para dar seguimiento a las aperturas en todo el País, compartir buenas prácticas y proponer los ajustes a la estrategia y la normativa.

Evidencian rezago

Estos fueron los datos dados por la organización Mexicanos Primero:

-26 millones de alumnos cumplieron un año fuera de la escuela.

-365 días de ausencia en las aulas y con un futuro cercano incierto.

-Al menos 4.5 millones de estudiantes en grave riesgo de desconectarse por completo de los procesos escolares.

-El riesgo a sufrir abusos y maltrato incrementa 40 por ciento al estar en confinamiento con sus violentadores.

-67 por ciento de los docentes están más estresados que antes del confinamiento y 62 por ciento más cansados.

-Casi 40 por ciento de los educandos se sienten tristes o desanimados por el confinamiento.

-Cerca de 10 millones de alumnos viven emociones negativas.

-México es el octavo país del mundo con el cierre de escuelas más prolongado y el sexto en América Latina.