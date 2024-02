Piden que niños sean prioridad en elección

Save the Children, la organización internacional por los derechos de la infancia, pidió a los tres candidatos presidenciales en México poner a los niños y adolescentes entre sus prioridades, pues más de 2 mil son asesinados anualmente y 27.5 por ciento no tienen acceso a servicios de salud.

"Es un llamado para salir de la banalidad del proceso electoral, es un llamado para decirles que en este país suceden cosas urgentes y emergentes y suceden cosas en el sector de la población que más nos necesita, en el sector de la población que representa el presente de nuestra sociedad y el futuro como humanidad que tenemos. Si no valoramos eso, estamos perdidos", expresó María Menéndez, directora de la oficina de Save the Children en México.

La organización presentó 14 propuestas que podrían integrar los candidatos presidenciales y todos los que compiten por alguno de los 20 mil 286 cargos en disputa el próximo 2 de junio.

Cada propuesta contiene una descripción de la grave situación en que están los 38.2 millones de niños y jóvenes que hay en el País.

La organización propuso crear el Sistema Nacional de Cuidados, el Programa Nación Saludable para la Niñez, el Programa Nacional de Desarrollo Socioemocional y Salud Mental, el Programa de Bienestar Social De la Raíz a los Frutos y la Línea Niñ@.

Con datos del Inegi, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Salud y una consulta propia, Save the Children expuso que 21 mil 189 menores de edad fueron asesinados entre 2015 y el 2022, y 2 mil 2 en los primeros 10 meses de 2023, 6.5 en promedio diariamente.

"Este país que lamentablemente está viviendo tanta violencia les debe a las niñas y a los niños como un piso mínimo, mínimo, mecanismos de comunicación directa con las autoridades para atención inmediata y resolutiva a la violencia que les está afectando", dijo la directora de Incidencia Política y Temas Globales de la organización, Nancy Ramírez.

En conferencia de prensa, Ramírez también explicó que en 2021 alrededor del 27.5 por ciento de los niños y adolescentes no tenían acceso a servicios de salud, 13 por ciento más que en 2018.

En 2022, agregó, más de 2 mil menores murieron por enfermedades prevenibles y sólo cuatro de cada 10 cuentan con su esquema de vacunación completo.

Otras propuestas son crear el Programa Nacional de Crianza con Ternura, transformar el programa La Escuela es Nuestra para que se oriente a fortalecer el aprendizaje situado y autónomo con horario extendido, crear la Política Nacional Crecemos y Aprendemos Juntos desde la Ternura y garantizar que los niños y adolescentes migrantes accedan a mecanismos de atención y de restitución integral de sus derechos.

Save the Children también plantea crear el Programa Nacional para la Protección Integral a Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas, consolidar la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia y crear un ecosistema Jóvenes Creando, Emprendiendo e Innovando por el Futuro.

En México, seis de cada 10 menores de edad son víctimas de métodos violentos de crianza, de manera cotidiana, según el informe.

"Nuestro llamado no es solo para las personas candidatas a la presidencia de la República, sí, también, pero estamos buscando también a quienes aspiran a representarnos como gobiernos estatales y municipales y legisladores en los tres niveles de gobierno. Nuestra agenda no es la de un partido, una plataforma o una alianza, es la agenda de la niñez", dijo el director del Centro de Excelencia de Save the Children en México, David Calderón.

Las otras dos propuestas son Instalar la participación de la niñez impulsando y fortaleciendo los consejos estudiantiles y adoptar el compromiso de dar la más alta prioridad al cumplimiento de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.