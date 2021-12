Piden que privados no se hagan ilusiones con el litio

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su planteamiento de nacionalizar el litio, por lo que advirtió a empresas privadas que "no se hagan ilusiones" para explotar dicho mineral.

Asimismo señaló que analizan si se creará una empresa paraestatal que se encargue de su manejo.

"Lo estamos analizando, ya ha quedado claro que no queremos que el litio se privatice, tiene que quedar como un mineral de la nación. No habrá concesiones de explotación, lo va a manejar el Estado mexicano, nada más que vamos a ver qué instituciones ", indico en conferencia mañanera.

"Se tiene que estudiar, de lo que no hay duda es que se trata de un material estratégico para el mundo. Por eso en la iniciativa de reforma va a lo del litio. Si los legisladores deciden actuar en contra de esta iniciativa, no voy a decir que es antipatriota, pero si ir contra el interés nacional. En lo del litio tenemos un plan B. Entonces que no se hagan ilusiones ".

El Mandatario ha insistido en reiteradas ocasiones que su Gobierno no va a entregar concesiones de litio, ya que los recursos naturales deben beneficiar a México.