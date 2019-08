Piden reforzar sistema de atención a refugiados

El Sistema de Protección Internacional mexicano podría colapsar ante la cantidad de solicitudes de refugio, además de dejar a la niñez en un estado de indefensión, alertó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Destacó que las solicitudes de niñas, niños y adolescentes podrían no ser atendidas y con ello, no ser canalizadas aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los menores de edad no pueden ser rechazados en la frontera sin un análisis adecuado e individualizado de sus peticiones.

Para ello, expuso el organismo, se debe contar con la infraestructura adecuada y personal capacitado ante el elevado número de solicitudes de refugio.

La CNDH refirió que este tema fue tratado durante la reunión de trabajo entre la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el ombudsperson mexicano, Luis Raúl González Pérez.

Subrayó que durante el encuentro en Ginebra, Suiza, se intercambió información sobre el flujo migratorio y la espera de migrantes centroamericanos en territorio mexicano, quienes aguardan por procedimientos de asilo en Estados Unidos.

Mencionó que de acuerdo con González Pérez, el número de personas presentadas ante el Instituto Nacional de Migración (INM) se incrementó 41 por ciento entre 2018 y el periodo enero-mayo de 2019 y con ello las acciones de revisión migratoria.

El organismo agregói que durante el encuentro también se abordó la necesidad de capacitar a los elementos de la Guardia Nacional y la no aceptación del gobierno federal a la recomendación 29/2019 de la CNDH sobre estancias infantiles.





