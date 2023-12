Piden renuncia a presidente del TEPJF y abandona sesión

Ciudad de México.- Tras un receso y previo a abordar el punto del día donde iban a votar su remoción de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Magistrado electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, decidió no regresar a la sesión del Pleno de la Sala Superior para evitar el cese.

Al igual que Reyes Rodríguez, tampoco su homóloga Janine Otálora regresó a la sesión al estar en desacuerdo con la petición de separación de los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata.

Mónica Soto, quien se presume podría ser elegida en lugar de Reyes Rodríguez, reprochó que éste no quiso dialogar en sesión privada ni tampoco regresar a la sesión del Pleno donde desahogarían su permanencia o destitución de la presidencia del organismo.

"El receso fue solicitado para poder dialogar, que es el valor más preciado y ausente entre integrantes del Tribunal, acudimos a nuestra sala de sesiones privadas que se encuentra abajo de este recinto, llamamos al Secretario general de acuerdos para iniciar una sesión privada en el lapso del receso, y poder hablar con el señor presidente Reyes Rodríguez Mondragón, no fue aceptada nuestra petición de que convocara en ese momento, estando todos reunidos, y para desahogar en tiempo breve una sesión privada, en donde queríamos evitar este lamentable momento", argumentó.

"El Magistrado presidente se levantó de su silla y huyó del Pleno, salió molesto, y entiendo que dio una conferencia de prensa, no sé, afuera con la Magistrada Otálora, no lo puedo confirmar, no estuve ahí, y en caso de que se haya llevado a cabo, no sé qué es lo que se dijo".

Felipe Fuentes Barrera, quien propuso añadir en la orden del día esta discusión sobre la permanencia de Reyes Rodríguez al frente del TEPJF, también lanzó reproches.

"No puede ser pospuesta como él lo propone, debe ser hoy para no generar incertidumbre, al contrario debemos generar certeza en la administración de la justicia, quedemos dar paso a un liderazgo, porque un tribunal debe dar certeza. Quiero exponer mi sentimiento de preocupación y urgencia hoy, no podemos obviar la tensión que se vive al interior de este TEPJF, y que se ha generado a partir de mi disenso en la forma que se vienen ejerciendo a través de la presidencia", expresó.

"Debe renunciar, no genera unidad, carece de liderazgo, pero hay una buena noticia, el presidente no es el tribunal, el presidente somos todos los funcionarios como yo que tenemos décadas de trabajar aquí y hemos construido una institución desde la nada", atizó Felipe de la Mata.

Tras abandonar la sesión pública, Reyes Rodríguez descartó que el Gobierno federal esté detrás de la presión para que abandone su silla.

"Fui designado por unanimidad, el recurso ahorita es el diálogo y la institucionalidad, el lunes les comunicaré mi decisión", dijo a medios locales.

En su defensa, Janine Otálora dijo que confía en que Reyes Rodríguez culmine su presidencia conforme al periodo que le corresponde.

"Espero poder decirles que a mi derecha (Reyes Rodríguez) está un presidente que va a concluir", dijo.

Previo a irse de la sesión, Reyes Rodríguez reveló que desde el lunes le plantearon en reunión privada le pidieron la renuncia, en específico a petición de Mónica Soto.

"No accedí a la petición porque no encontraba justificación que lo convenciera", expuso Reyes Rodríguez.

Después, pidió a sus homólogos que le dieran hasta el 11 de diciembre para poder anunciar, tras un análisis, su renuncia a la presidencia.

"Es momento de dar certeza a la ciudadanía, a los actores políticos a los partidos por ello yo solicitó a mis colegas poder tomar mi decisión con la responsabilidad que lo requiere", dijo.

El intento de quitarlo este jueves del cargo, se da luego de que el lunes pasado los tres magistrados dejaron plantado a Rodríguez Mondragón en la presentación de su informe anual de labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y prefirieron reunirse para desayunar.

Reyes Mondragón es el segundo presidente del Tribunal destituido en los últimos dos años.

En agosto de 2021, José Luis Vargas fue destituido por cinco de los integrantes de la Sala Superior, incluido Reyes Mondragón y Otálora.