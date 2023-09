Piden renuncia de Monreal y justicia para menores asesinados

Especial / Agencia Reforma / El gobernador de Zacatecas, David Monreal

Ciudad de México.- Diputados de oposición exigieron la renuncia del gobernador de Zacatecas, David Monreal, que acaben en el estado las desapariciones y ejecuciones y que haya justicia para las familias de los seis jóvenes que este miércoles fueron hallados sin vida.

En conferencia de prensa, los diputados por Zacatecas, Miguel Ángel Varela y Noemí Luna, del PAN, y Carolina Dávila, del PRI, acusaron a Monreal de negligencia y de falta de autoridad para enfrentar al crimen organizado.

Al expresar solidaridad con las madres de los seis jóvenes que este miércoles fueron encontrados sin vida, legisladores del PAN, PRI, PRD y MC advirtieron que ya es intolerable la situación de violencia e inseguridad que vive la entidad.

"Señor gobernador, lo dice la gente, no lo dice el PAN, si no puede con el cargo, la gente le está pidiendo renuncia, si no puede con su responsabilidad como gobernador, las familias de Zacatecas le piden la renuncia.

"Ya basta, en Zacatecas hay un gobierno fallido, encabezado por usted. Deje de jugar al gobernador y se póngase a trabajar, dé resultados", exigió el diputado Miguel Ángel Varela, del distrito 2 de Zacatecas.

Manifestó que los legisladores hacían un llamado enérgico a Monreal a que deje de jugar "a la labor bonita de ser gobernador" y empiece a dar resultados en materia de seguridad, para lo que fue electo.

Criticó que el mandatario, en lugar de dar el pésame, en sus redes sociales resaltara que entregó mochilas.

La priista Carolina Dávila, del distrito 4 de Zacatecas, cuestionó al gobernador Monreal hasta cuándo la población del estado va a estar llorando a un familiar.

"David Monreal, eres gobernador, necesitas ejecutar el mandato de los ciudadanos, si no puedes con el cargo, renuncia. En Zacatecas queremos vivir en paz y merecemos paz, acciones contundentes para que jóvenes disfruten y nos les llevemos flores", reclamó la diputada del distrito 4.

La panista Noemí Luna reclamó que todos los días hay hechos que duelen a la población

"Hay momentos que no se deben dejar pasar, que se normalizan y se olvidan. En Zacatecas todos los días hay noticias de asesinados y desaparecidos, no se debe normalizar, hoy es uno de esos momentos que no se deben dejar pasar, porque siete niños, eso son, son víctimas del mal gobierno", dijo la legisladora, también de Zacatecas.

"Todos los días vivimos en el terror. En Zacatecas nos robaron el día, nos robaron la noche, nos robaron las calles, las escuelas, las plazas, porque no podemos asistir como familia a ningún lugar sin tener miedo", reclamó.

En otra conferencia de prensa, la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García, dijo que el país vive un baño de sangre y en especial ese estado.

"Como diputados, pero estamos sobre todo como seres humanos, como personas que tenemos hijas, hijos, nietos, nos parece ya insoportable lo que está sucediendo.

"Vimos a las madres exigiendo que los regresaran y a los padres que los regresaran con vida (a los seis jóvenes). Y repetían lo que tantos padres y madres de familia han dicho en el país, 'vivos se los llevaron, vivos los queremos', ¿Es mucho pedir que se mantenga con vida a los jóvenes y a las familias?, esto resulta insoportable", declaró la ex dirigente del PRD.

Diputada ahora de Movimiento Ciudadano, Amalia García manifestó que la actividad del crimen organizado tiene que ser parada y el problema asumido por el Gobierno de la República, por los Gobiernos estatales, y por los gobiernos municipales.

También, dijo, es un problema compartido con Estados Unidos, porque buena parte del armamento de alto poder proveniente de ese país se usa contra la población mexicana.

"Lo que exigimos como diputadas y diputados, pero también como mexicanas y mexicanos, es que no haya impunidad. Que se vaya al fondo, que se garantice que esto no va a quedar en una carpeta. Y que se garantice que las jóvenes y los jóvenes, que las personas en Zacatecas y en el resto del país, puedan vivir con tranquilidad, eso es la exigencia que tenemos".

El perredista Miguel Torres se unió a las expresiones de solidaridad a las familias de los jóvenes muertos y reclamó paz para la población.

"Exigimos justicia para estos jóvenes y sus familias. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habría atención especial y vean lo que ocurre, aparecen los jóvenes muertos, ¿qué ocurre con las familias que no tienen atención especial?", reclamó el legislador de Zacatecas.