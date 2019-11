Piden rescate por plagiados en Nevado

Ciudad de México.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que ya se pidió un rescate tras el secuestro "conjunto" de un francés y un mexicano en el Nevado de Toluca.

En entrevista, el funcionario aseguró que habrá "buenas noticias" muy pronto sobre este caso, y que las autoridades están en "control pleno" de la situación.

"Pudiera decirles ahorita que esperamos tener muy buenas noticias muy, muy pronto. De inmediato se organizó el operativo de búsqueda, se activó el protocolo para estos casos", afirmó.

"Y es función de ello que estamos muy muy próximos a cerrar favorablemente esta investigación. Hubo comunicaciones y se solicitó efectivamente un rescate".

El fin de semana fueron secuestrados en el bosque conocido como Los Venados del Nevado de Toluca, el francés Frédéric Michel y el mexicano Alejandro Sandí.

"Las investigaciones están avanzando muy favorablemente, no quisiera compartir datos adicionales para no entorpecer su conclusión positiva, como la estamos esperando", abundó.

"Estamos en colaboración, en comunicación desde ayer con las autoridades correspondientes y están al tanto de los avances en la investigación".

Cuestionado sobre si los responsables son integrantes de un grupo del crimen organizado o una banda que opera en la zona, dijo que por el momento no puede compartir esa información.

"En este momento no podemos compartir ese tipo de información, pero estamos en control pleno de esa situación. Vamos a decir (que) fue un secuestro conjunto", expresó.