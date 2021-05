Piden respeto a Derechos Humanos de Mario Aburto

Excélsior

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió a las autoridades penitenciarias que se garantice el respeto a los derechos humanos de Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio.

A través de un comunicado, la CNDH, estableció que se recibió en sus oficinas una llamada telefónica de parte de Rubén Aburto Martínez, hermano de Mario, quien señaló que el recluso no ha contado con atención médica pese a haber sido infectado de Covid-19.

"No le proporcionan alimentos, ni atención médica, encontrándose muy débil, debido a que en enero del año en curso fue trasladado del CEFERESO de Huimanguillo al CEFERESO al que actualmente se encuentra (número 12, en Guanajuato) siendo que antes de ser trasladado fue contagiado de COVID-19; sin embargo, no le brindan atención médica y el medicamento que necesita para su recuperación, siendo que antes de ser trasladado fue contagiado de COVID-19; sin embargo, no le brindan atención médica y el medicamento que necesita para su recuperación”, señala el comunicado de la Comisión.

Por petición de la familia, la CNDH solicitó medidas cautelares a favor de Mario Aburto Martínez para su traslado del penal donde actualmente se encuentra, a otro cercano a su familia.

"La Comisión solicitó medidas cautelares al Comisionado del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, para salvaguardar la vida, seguridad, integridad física, a no ser víctima de actos crueles, inhumanos y/o degradantes, a la no discriminación, y a la salud física, psíquica y emocional, así como a la calidad de vida en reclusión del señor Mario Aburto Martínez”.

"Esta Comisión Nacional destaca que los reclusos, procesados o sentenciados, a pesar de haber sido privados de libertad, deben conservan su derecho a tener contacto con sus familiares y amigos y el mundo exterior (...) En concordancia con lo anterior, tenemos que, relacionado con el derecho a la familia y a comunicarse con el mundo exterior está el de compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio", sentencia la Comisión en su comunicado.

La familia solicita que Mario Aburto solicitó que sea trasladado al Cefereso 2, de Puente Grande, en Jalisco, para facilitar las visitas.

La Comisión hizo hincapié en que lo urgente es procurar los cuidados médicos de Mario Aburto, para evitar que su estado físico se degrade.

"Por otro lado, es importante recordar que el derecho a la salud se considera como un derecho que integra no sólo la idea de curar enfermedad, sino también de prevenirla, por lo que el entorno físico y social del hombre adquiere una nueva relevancia dentro de este derecho, por lo que es imperante actuar de manera diligente, oportuna y con base en los principios de trato humano, dignidad y no discriminación.

"Por lo anterior y para evitar daños irreparables, las medidas cautelares ya fueron notificadas a la referida autoridad el día de ayer, 6 de mayo, por lo que esta Comisión Nacional estará al pendiente a su respuesta y, de ser aceptadas, dará un seguimiento puntual a su implementación y cumplimiento, vigilando que se respeten sus derechos humanos", recalcó la CNDH.