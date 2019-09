Piden su renuncia, él sólo se disculpa

Ciudad de México.- Dirigentes políticos, incluidos varios de Morena, expresidentes de la República y organismos empresariales, exigieron ayer la renuncia del titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Pedro Salmerón.

La solicitud fue por un texto en el que el funcionario calificó de "valientes" a los homicidas del empresario Eugenio Garza Sada, en 1973.

"No es valiente quien busca privar a una persona de su libertad. No es valiente quien planea un secuestro para financiar armamento ilegal para actividades ilícitas. No es valiente quien asesina a un hombre de bien", sentenció el CCE.

No obstante, Salmerón --quien durante el día dio de baja sus cuentas en redes sociales-- reapareció para ofrecer una disculpa, pero sin retractarse.

Tras un retiro de unas cuantas horas, Pedro Salmerón reculó. Unas cuantas horas de silencio -inauditas- en sus redes sociales, sin estridencias, sarcasmos o reveses irónicos contra sus críticos.

Ayer, durante la mayor parte del día, la beligerante cuenta de Twitter del director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INERHM) estuvo fuera de combate tras haber desatado una polémica que lo volvió la tendencia número 1 del País.

En el aniversario 46 del asesinato del empresario Eugenio Garza Sada, el pasado 17 de septiembre, Salmerón había firmado una nota en las redes oficiales del INEHRM donde calificaba de "comando de valientes jóvenes" a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quienes privaron de la vida al regiomontano.

Y un vendaval de críticas y llamados a renunciar al cargo, tanto de políticos como de organismos empresariales, emergió, y el funcionario decidió entonces enmudecer sus cuentas, y la dependencia que encabeza borrar de sus redes la entrada en cuestión.

La tensión ya estaba allí, y escalaría a Arenal 40, donde despacha su superior inmediata, Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura (SC), quien lo llamó a su oficina para reconvenirlo y demandarle explicaciones.

Pero Salmerón no llegó a la cita, como constató REFORMA en una guardia realizada ayer en la sede de la SC, en la Colonia Chimalistac.De acuerdo con una fuente consultada, el historiador intentó excusarse con un correo electrónico, pero aun así se demandó su asistencia, sin respuesta.

Frausto esperó a su subordinado durante dos horas, hasta que tuvo que partir a una reunión con Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia. Ahí se discutió el boletín de prensa en el que, horas después, el INEHRM pediría disculpas a nombre del desaparecido funcionario.

Durante sus horas de ausencia, en el insólito silencio de la cuenta borrada de Twitter, dos ex Presidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón, reprobaron sus dichos. Lo mismo que la senadora morenista Lilly Téllez y el senador panista Víctor Fuentes, representante del Estado natal de Garza Sada.

"Lo que hizo el funcionario público representa una apología del delito, además de reivindicar la violencia de una manera inaceptable. Es una ofensa para la memoria de un héroe de Nuevo León y para su familia. Es una afrenta también para todas y todos los neoleoneses", reprobó Fuentes en un comunicado.

Lo que se percibió como una afrenta a la memoria de Garza Sada también suscitó protestas de los organismos empresariales del País, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

"No es valiente quien busca privar a una persona de su libertad (...) No es valiente quien asesina a un hombre de bien", comunicó el CCE.

Y Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, secundó: "Don Eugenio Garza Sada fue abatido por asesinos inspirados en el odio social que hoy se pretende revivir. Es inaceptable que desde el @INEHRM del @GobiernoMX, su Director @HistoriaPedro llame 'valientes' a los homicidas. El Presidente @lopezobrador_ debe deslindarse y removerlo".

Tres días después de la publicación, el INEHRM terminaría por pedir disculpas, pero sin retirar el término "valientes" que originó la polémica.

"A nadie se pretendió ofender con el adjetivo 'valientes' que calificó a esos jóvenes; al contrario, en la nota se quiso reivindicar la figura de Garza Sada. 'Valiente' no significa ser héroe ni hacer lo correcto. Ofrecemos una sincera disculpa a quienes se ofendieron por este adjetivo, que no fue en el sentido de justificar su acción que terminó en la muerte del empresario", refirió la dependencia.

En el comunicado, el INEHRM también asegura que no reivindica la lucha armada ni hace una apología de la violencia, sino que intenta dar a conocer la historia poco sabida de la Guerra Sucia. También aprovecha para celebrar al Gobierno actual como una "revolución pacífica", tras la disolución de un Estado autoritario gracias a las luchas populares de los últimos 50 años.

"Este Gobierno ha insistido en que lo que está en curso es una revolución pacífica, de las conciencias para terminar con la pobreza, la injusticia, la inequidad, la discriminación, a través de la organización y de la participación de la sociedad mexicana de manera incluyente, tolerante, respetuosa y responsable", festeja.

Pero cuando Salmerón reapareció en sus cuentas, que aparecían eliminadas, regresó a los modos de siempre. "Qué divertido que para ser #TT (trending topic) haya que esperar a que @reformanacional, @FelipeCalderon, @PabloHiriart y otros parecidos, saquen frases de contexto y tergiversen. Aquí el texto completo, que es un homenaje a Garza Sada", tuiteó.

Y tras fustigar a sus críticos y responder a quienes lo increpaban, con la virulencia acostumbrada, el funcionario dejó retuiteado un mensaje de una de sus seguidoras: "Ni madres, Salmerón no se va".

E, intocado, el director del INEHRM volvió a lo suyo.