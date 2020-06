Pidió AMLO ayuda a Trudeau para cobrar a mineras

Reforma / Trabajadores de minería

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pidió al primer mMinistro de Canadá, Justin Trudeau, ayuda para que empresas mineras de su país paguen impuestos en México.

"Hablé con el primer ministro, Justin Trudeau, que hay empresas mineras canadienses que no están pagando impuestos, y ya están también buscando acuerdo, nosotros estamos abiertos al diálogo", afirmó el mandatario en conferencia de prensa matutina desde Puebla.

"No podemos seguir con lo mismo, condonando impuestos y siempre con la soflama de que si no se les dan privilegios no va a haber inversión y no van a venir a instalarse a México".

López Obrador puso como ejemplo el pago de impuestos por parte de la cadena estadounidense Walmart, que pagó 8 mil millones de pesos al SAT.

"Les dijimos, actúen como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en otras partes, y ellos lo entendieron y nos pagaron y así fue IBM y así es el caso de Toyota, así es el caso de FEMSA", externó el Presidente.

"Yo les agradezco a estas empresas y directivos que entendieron que son otros tiempos y que antes pues tenían mucha influencia y además se sentían muy protegidos, muy fuertes por los abogados".

Por otra parte, el Mandatario afirmó que hay una campaña en medios de comunicación contra de su Administración y criticó al periódico español El País por supuestamente defender a empresas como Iberdrola, a la que señala por robo y saqueo en materia energética.

"Esta empresa, lo voy a seguir diciendo y ofrezco disculpas, Iberdrola, se llevó a trabajar a su corporativo a la ex Secretaria de Energía del Gobierno federal, la que fue Secretaria de Energía creo que con Vicente Fox, no se si con Fox y con Calderón", dijo.

"Y terminando Calderón se fue también a trabajar a Iberdrola, consejero de Iberdrola ¡el Presidente de México!, por eso están molestos porque aquí hacían lo que querían".