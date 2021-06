Piensa AMLO en PRI y otros para conseguir mayoría calificada

Cortesía

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo sus cuentas sobre los resultados obtenidos por su partido en la elección de la Cámara de Diputados y dijo que si se quisiera tener mayoría calificada podrían lograrlo con ayuda del PRI u otros partidos.

"Con Morena, el PT y una parte del PVEM, no toda, se tiene mayoría del 50 más uno, que yo le llamo mayoría simple, porque no me gusta la palabra absoluta.

"Bueno. Si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional. Entonces, este es el panorama y esto es lo que quedó", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal presumió que con la mayoría simple obtenida lograron defender la aprobación del Presupuesto, lo cual afirmó era lo que la Oposición buscaba arrebatarle.

"Aquí (con PVEM) 61 por ciento y lo único que se requiere es el 50 más uno para tener mayoría simple para la aprobación del Presupuesto, que es lo que más nos importa y era lo que querían los conservadores que no lográramos.

"Bueno, con mayoría simple, la mitad más uno, que la tenemos esa mayoría de manera holgada, ya se tiene el Presupuesto, ya está asegurado, como decía ayer, el que continúen las pensiones", aseveró.

López Obrador sentenció que la Oposición no pudo arrebatarle la Cámara de Diputados.

"'O lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin País...', pues no pudieron. Y hay País para todos y de manera preferente para los pobres", expresó haciendo referencia a una imagen publicada por Claudio X. González con dicha frase.

Finalmente, el Presidente agradeció a los ciudadanos por confiar en su proyecto de transformación.

"Entonces, vamos avanzando y eso se le debe a los ciudadanos, al pueblo. Y muchas gracias también a quienes decidieron apoyar la transformación que necesita México, a pesar de la guerra sucia porque son unos indecentes", agregó.