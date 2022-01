Pierde cartílago de nariz tras realizarle una mala prueba de covid

Agencias

Ciudad de México.- Las pruebas de covid son dolorosas para muchas personas. Varios se han sentido bastante incómodos a la hora de que les metieran el hisopo por la nariz.

Pero, probablemente, nadie como la mujer argentina que perdió el cartílago de la nariz tras haberle realizado mal una prueba.

Claudia Serran es acompañante terapéutica y durante la primera etapa de la pandemia le realizaban pruebas constantemente para que pudiera presentarse a trabajar.

Pero en el pasado mes de agosto denunció que tras una prueba que le realizaron en una clínica privada tuvo una infección de nariz que empeoró con el paso de los días a tal grado que llegó a perder la división existente entre las fosas nasales.

Desde entonces, Claudia comenzó a sufrir molestias, mucha picazón y le comenzó a salir constantemente una ‘especie de sangre gelatinosa’.

En aquella prueba de PCR salió negativa y volvió a la guardia, pues le dijeron que su problema no era nada grave. Sin embargo, en cuatro meses se le deshizo el cartílago.

"No tengo el cartílago que tiene normalmente la nariz. Llegué a tener 18 mil glóbulos blancos, con una anemia crónica. Se me habían reventado todas las venas y soy alérgica a las penicilina, ya no recibía más antibiótico porque me lastimaron muchísimo los brazos”, contó.

Por ello, la chica reclama que le paguen una reconstrucción de nariz.

"El doctor me dijo que si sigo así, la infección puede subir al cerebro y puedo morir. Necesito una reconstrucción de cartílago. Mi nariz está indefensa, por lo tanto mi sistema está bajo. En esta pandemia, es una urgencia”, detalló en sus redes sociales.