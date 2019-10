Pierde México otro round en patrimonio

Ciudad de México.- En tan sólo unas horas, algún adinerado levantará su paleta en París, pujará lo necesario y regresará a casa con una máscara olmeca del preclásico medio o un vaso maya del clásico tardío. Y nadie podrá evitarlo.

El propio INAH admite la dificultad para impedir la comercialización del acervo arqueológico mexicano que la casa Sotheby's pondrá a la venta hoy en Francia en la subasta Le Soleil de Nuit Pre-Columbian Treasures from an Important French Collection.

"Difícilmente (lo evitaremos). Yo no veo que la casa subastadora vaya a frenar", expresa a REFORMA Socorro Villarreal, titular de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto.

Desde el pasado 8 de octubre, cuando tuvieron conocimiento de la subasta, el INAH presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia para lograr su suspensión, además de iniciar gestiones mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, asegura la funcionaria.

El diplomático dirigió una misiva a Sotheby's solicitando suspender la venta de las piezas olmecas, mayas, zapotecas, mexicas y teotihuacanas, de las que la subastadora atribuye 57 a México, aunque en realidad sólo 35 serían auténticas, según un dictamen realizado por los arqueólogos Jaime Alejandro Bautista y Omar Silis.

A decir de Villarreal, no se tiene registro de que tales objetos hayan sido sustraídos de un museo o colección, y procederían, presumiblemente, de excavaciones clandestinas. Y esto sería parte de los obstáculos para lograr su repatriación, junto con la secrecía que Sotheby's guarde respecto a los nuevos poseedores.

"La subastadora lo que dice es que ellos tomaron las medidas necesarias para determinar su procedencia legal. Lo que nosotros hemos afirmado es que, al término de la legislación mexicana, la venta de este patrimonio está prohibida, la exportación está prohibida, y por ese simple hecho esas piezas no pueden ser propiedad legítima de ninguna persona (en el extranjero).

"Nos parece muy lamentable que países que reciben este patrimonio reciban una solicitud de México para parar y reivindicar este patrimonio a los pueblos a los que pertenecen, se resistan y respondan realmente a cuestiones totalmente comerciales, o sea, del mejor postor, para seguir lucrando con un patrimonio que pertenece a los mexicanos", lamenta Villarreal.

Una vez vendidas, el proceso para recuperar las piezas será más difícil, dice, como ocurrió con las subastadas el pasado 19 de septiembre también en París, que recaudaron un millón 200 mil euros (25 millones 694 mil 760 pesos).